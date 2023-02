Lemförde stoppt den Sporthallenbau: Absprung kurz vor dem Teufelskreis

Von: Carsten Sander

Derzeit müssen sich die Fußballer des TuS Lemförde und deren Gegner in Containern umziehen. Bis zum Bau des neuen Multifunktionsgebäudes wird das wohl auch so bleiben. Wann es soweit sein wird, ist noch unklar. © Sander

Der Rat des Flecken Lemförde hat den bereits beschlossenen Bau einer weiteren Sporthalle gestoppt. 5,5 Millionen Euro hätte sich die Gemeinde leihen müssen, um das größte Projekt ihrer Historie umzusetzen. Doch das hätte den Flecken möglicherweise in einen Teufelskreis aus immer neuen Schulden gezogen. Nun ist als Alternative ein 1,5 Millionen Euro teures Multifunktionsgebäude geplant. Doch wann das gebaut wird und was es bieten soll, ist noch unklar. Es gibt neue Ideen.

Lemförde – Es war ein schöner Traum, doch verwirklichen lässt er sich (vorerst) nicht. Der Rat des Flecken Lemförde hat das Vorhaben, an der Stettiner Straße eine neue Sporthalle zu bauen, unter dem Druck enorm gestiegener Kosten gestoppt. Leicht hat sich der Rat die Entscheidung jedoch nicht gemacht. Das Abstimmungsergebnis, den im Oktober 2020 gefassten Baubeschluss einzukassieren, fiel mit 7:6 Stimmen bei zwei Enthaltungen denkbar knapp aus. Dabei war allen Ratsmitgliedern spätestens nach den Ausführungen von Kämmerer Gerd-Dieter Bühning klar: Diese Halle zu bauen, wäre ein finanzielles Harakiri gewesen. Ein Multifunktionsgebäude mit zwei Umkleiden und einem Bewegungsraum soll jedoch realisiert werden. Kostenrahmen: 1,5 Millionen Euro. Zeitpunkt der Umsetzung? Unklar.

Neun Aktive des TuS Lemförde erwarteten im Zuhörerraum gespannt die Entscheidung, ob sie sich auf eine neue Halle freuen dürfen. Doch diese Hoffnung erwies sich als Illusion, als Kämmerer Bühning die detaillierten Zahlen präsentierte. Bekannt war schon: Statt der bei Beschlussfassung angenommenen Baukosten von 3,3 Millionen Euro sind 6,5 Millionen Euro geworden (wir berichteten). Zwar wäre die Sporthalle mit einer Million Euro vom Land Niedersachsen gefördert worden, doch 5,5 Millionen hätte der Flecken auftreiben müssen – per Darlehen.

Bühning rechnete vor, was das bedeutet hätte: Bei einer Laufzeit von 30 Jahren wären bei aktueller Zinslage allein drei Millionen Euro Zinsen zu zahlen gewesen. Tilgung und Zinsen hätten sich für die ersten drei Jahre der Laufzeit auf knapp eine Million Euro jährlich addiert. Dazu wären die Unterhaltungskosten von 116 000 Euro gekommen. In Summe viel zu viel. Bühning: „Wenn wir da mal einen Strich drunter ziehen, müssen wir feststellen, dass wir die Tilgungsrate nicht – wie es gesetzlich vorgeschrieben ist – aus laufender Verwaltungstätigkeit decken können.“ Nur bei einer deutlichen Erhöhung der Steuerhebesätze um 70 oder 80 Punkte könnte der Flecken das Geld aufbringen.

Eine Folge des Mega-Kredits wäre gewesen, dass die Liquidität Ende 2025 aufgebraucht wäre und alle weiteren Maßnahmen – wie die Entwicklung von Baugebieten – über Darlehen hätten finanziert werden müssen. „Das sattelt dann den Schuldenstand weiter auf“, so Bühning. Anders gesagt: Lemförde hätte sich in einen Teufelskreis begeben. Und ganz nebenbei: Genehmigungsfähig wäre der Haushalt mit 5,5-Millionen-Kredit auch nicht gewesen, so Bühning.

Lauter Totschlagargumente also für den Bau der Sporthalle. Dennoch wurde im Rat diskutiert, wie das Projekt – das übrigens für den Flecken Lemförde das mit dem größten Finanzvolumen aller Zeiten geworden wäre – auf Eis gelegt wird. Die SPD stellte den Antrag, in der Abstimmung zwischen Baubeschluss und Auftrag zur Ausschreibung zu differenzieren und getrennt zu entscheiden. Begründung der Fraktionsvorsitzenden Dr. Gitta Egbers: „Uns ist klar, dass wir jetzt nicht bauen können. Aber wir sind nicht bereit, die bisher investierten Planungskosten von 800 000 Euro abzuschreiben.“ Deshalb plädierte sie dafür, den Baubeschluss für den Fall, dass bald bessere Zeiten kommen, beizubehalten, der Verwaltung aber den Auftrag zur Ausschreibung und damit zur Umsetzung zu entziehen.

Der Antrag auf geteilte Abstimmung ging durch, der Baubeschluss wurde aber mit besagten 7:6-Stimmen nach geheimem Voting zurückgezogen. Folglich wurde dann auch die Ausschreibung gestoppt – mit 13 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen. Dass das nicht das endgültige Aus des Traums von der neuen Sporthalle sein muss, machte auch Imke Tuma-Koch, Vorsitzende der Fraktion „Wir für Lemförde“, deutlich: „Wir müssen uns eingestehen, dass es jetzt und auf absehbare Zeit nicht möglich ist, die Halle zu bauen. Aber wir hoffen, dass wir irgendwann wieder Licht am Horizont sehen. Die Planung war nicht für die Katz’.“

Nun hätte man erwarten können, dass der Rat wenigstens die Verwaltung beauftragt, den Bau des Multifunktionsgebäudes voranzutreiben, nachdem mit dem Haushalt 2023 auch die Kreditaufnahme über 1,4 Millionen Euro abgesegnet worden war. Doch dieser Punkt war auf Antrag der SPD schon zu Sitzungsbeginn von der Tagesordnung genommen worden. Man habe da noch neue Ideen und Gedanken, so Gitta Egbers. Wann die grauen Umkleidecontainer am Sportplatz ausgedient haben, steht also noch in den Sternen.