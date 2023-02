Lemfördes Samtgemeindebürgermeister Mentrup weist Kritik an Verwaltung zurück

Von: Melanie Russ

Im Lemförder Rathaus stieß die Kritik von Ratsherr Jürgen Hage an der Verwaltung auf Unverständnis. © Melanie Russ

Die Kritik von Ratsherr Jürgen Hage an der Verwaltung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ war deutlich. Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen und erklärt auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung warum nicht.

Lemförde – Ratsherr Jürgen Hage hatte während der Haushaltssitzung des Lemförder Samtgemeinderates ordentlich ausgeteilt, hatte zu hohe Personalkosten (fünf Millionen Euro), eine zu langsame Umsetzung von Vorhaben und eine zu schlechte Ausbeute bei Fördermitteln beklagt. Dabei zog er die Gemeinde Wagenfeld, bei der nach seiner Einschätzung vieles besser läuft, als Gegenbeispiel heran (wir berichteten). Ein Vergleich von Äpfeln und Birnen, wie Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup findet. Zum einen weil Wagenfeld eine Einheitsgemeinde ist, zum anderen weil beide Kommunen unterschiedliche Aufgaben und Ausgangssituationen haben.

Aber auch allein auf die Samtgemeinde geschaut, kann der Bürgermeister Hages Aussagen nicht teilen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand im Rathaus unterbeschäftigt ist“, sagt Mentrup auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung zur Kritik an Personalkosten und der langsamen Umsetzung von Vorhaben. Dass manche geplante Investition nicht umgesetzt werden konnte, habe auch mit der angespannten Personalsituation zu tun, erklärt Mentrup. In der Verwaltung sind aktuell 26 volle Stellen besetzt, insgesamt stehen 61 besetzte Stellen im Haushaltsplan.

Stichwort zu viele Mitarbeiter: Lars Mentrup verweist darauf, dass er vonseiten der Ratsmitglieder gedrängt worden sei, die Stelle des Bauamtsleiters zeitnah wieder zu besetzen, weil die Politik wie auch er selbst erkannt habe, dass die Aufgaben in Personalunion nicht leistbar seien und einiges liegen bleibe. Zum 1. März wurde die Stelle inzwischen neu besetzt.

Ein weiteres Beispiel: Andere Kommunen hätten zusätzliches Personal eingestellt, um der Betreuung der vielen Ukraine-Flüchtlinge Herr zu werden. „Wir versuchen, das mit den vorhandenen Mitteln zu wuppen“, so Mentrup. Dann bleibe aber auch mal was liegen.

Darüber hinaus habe die Samtgemeinde Aufgaben zu erfüllen, die andere Kommunen nicht hätten. So müssten bei sieben Mitgliedsgemeinden unter anderem acht Haushaltspläne (mindestens 16 Sitzungen) aufgestellt werden, der Bauhof müsse sich auch um die Badestellen am Dümmer kümmern, für die Wasserver- und Abwasserentsorgung falle neben dem Personal für die Infrastruktur für die Abrechnung auch personeller Aufwand in der Verwaltung an, nennt Lars Mentrup mehrere Beispiele. Gleiches gelte im Bereich Tourismus für die Abwicklung der Zweitwohnungssteuer. Zudem hatte die Politik in der Vergangenheit den Wunsch nach einer Professionalisierung des Tourismus gefordert, wofür weiteres Personal eingestellt wurde.

Und das Thema Fördermittel? Ja, beim inzwischen auf Eis gelegten Sporthallenbau hatte es lange gedauert, bis der Flecken Lemförde schließlich doch den Höchstfördersatz gebilligt bekam, aber ansonsten fällt Lars Mentrup kein Vorhaben ein, bei dem man leer ausging. Und die geplanten Um- und Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser? „Dafür würde ich gerne Fördermittel abschöpfen“, sagt Mentrup. Er habe sich diesbezüglich auch erkundigt, „aber wir kriegen aktuell keine, weil wir noch zu finanzstark sind“. Denn bei der Fördermittelvergabe werde auch die Finanzkraft der Mitgliedsgemeinden berücksichtigt.

Gespräche dazu, wie sich die Mitgliedsgemeinden an einzelnen Projekten wie dem Bau von Gerätehäusern beteiligen können, gibt es laut Mentrup durchaus. Das wisse auch Jürgen Hage, weist Mentrup auch diese Kritik zurück. Aber einfach das Geld von Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden in einen Topf zu werfen, wie es Hage getan hatte, gehe nicht. „Das ist, als würde man jemand anderem in die Tasche greifen.“