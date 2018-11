Nadia Zinnecker übernimmt Strandhaus

Neueröffnung am 30. November

+ Nadia Zinnecker hat das Strandhaus Hüde übernommen und wird es am 30. November neu eröffnen.

Lemförde - Wenn Nadia Zinnecker eine Chance entdeckt, dann fackelt sie nicht lange und greift zu. „Ich bin eben ein spontaner Mensch. Und ich mag das Risiko“, sagt die 48-Jährige, die den Strandimbiss „Achtern Diek“ und den Imbiss am Entenfang in Lembruch betreibt und ab dem 30. November auch das „Strandhaus“ in Hüde.