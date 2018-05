Graue Zellen statt Muskeln gefragt: TuS gründet Schachsparte

Lemförde - Der TuS Lemförde begibt sich mit einer neuen Sparte auf ungewohntes Terrain. Denn nicht Muskeln und körperliche Ausdauer, sondern die grauen Zellen sind in der Schach-Abteilung gefragt. Leiter des neuen Angebots sind Philipp Rest und Udo Hasenberg.

Die Idee dazu kam Rest, der an der Oberschule in Wagenfeld unterrichtet und sich um die vor vielen Jahren von Jürgen Bollmann gegründete Schach-AG kümmert, nachdem er von Osnabrück nach Lemförde gezogen war. Seither spiele er im TuS Fußball und sei mit den Verantwortlichen über die Möglichkeit einer Schachsparte ins Gespräch gekommen, berichtet Rest aus Nachfrage.

Aktuell besteht die Abteilung demnach aus den beiden Leitern und fünf Schülern. Um die Sparte bekannter zu machen, richtet der TuS Lemförde am Samstag, 23. Juni, ein offenes Turnier ohne Startgeld im Vorraum der Sporthalle in Lemförde aus. Der Beginn ist für 10.30 Uhr angesetzt. Teilnehmen können Regelkundige aller Altersgruppen und Spielstärken. Wer sich in Sachen Regeln noch nicht so sicher sei oder lieber als Zuschauer dabei sein wolle, sei ebenfalls willkommen, lädt der TuS ein. Auf die Spieler warten Sachpreise und Pokale.

Rest ist zuversichtlich, dass sich nach dem Turnier weitere Interessenten melden werden. „In Wagenfeld gibt es viele ehemalige Schüler, die gerne weiterspielen möchten“, weiß er. Zudem wolle der Verein in der Lemförder Oberschule für den Denksport werben.

Nach dem Startturnier wollen die beiden Leiter zunächst gemeinsam mit den Interessenten Zeiten zum Schachspielen und Trainieren festlegen. Vorerst sind jeweils ein Treffpunkt in Lemförde und Wagenfeld angedacht, um die Teilnahme attraktiver zu gestalten. „So können wir vielleicht auch Spieler aus dem Bereich zwischen den beiden Orten motivieren“, so Rest. Ein regelmäßiger Spielbetrieb ist geplant, erfolgt aber erst nach der Festigung eines Spielerstamms. Eine Wagenfelder Gruppe hat sich schon auf einen Termin geeinigt.

Teilnahmen zumindest an regionalen Wettbewerben sind ebenfalls geplant, ob die Sparte auch in den Ligabetrieb einsteigt, ist laut Rest aber noch offen. „Man muss sehen, wie hoch die Motivation der Spieler ist“, sagt er mit Blick auf die weiten Wege, die dann zurückgelegt werden müssten. Auch wenn der Wettbewerb mit anderen das Ziel ist, sind laut Rest ebenso Interessierte willkommen, die nur aus Spaß an der Freud Schach spielen wollen.

Den ersten Erfolg kann die noch junge Sparte des TuS Lemförde übrigens schon verbuchen. Beim Turnier für Schülermannschaften an der KGS Weyhe errang sie laut Rest unter dem Namen „Oberschule Wagenfeld“ den ersten Platz in der Kategorie „weiterführende Schulen“.

Fragen zur Schachsparte oder der bereits bestehenden Wagenfelder Gruppe beantworten Philipp Rest unter Telefon 0152/27575820 und Udo Hasenberg unter Telefon 0152/36339455.

