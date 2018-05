15 Saloons starten zur Ausfahrt

Lemförde - Einmal im Jahr begeben sich die wenigen noch verbliebenen klassischen großen Jaguar-Limousinen der 50er-Jahre (die BIG Saloons des Typs MK VII – MK IX) im englischen Stil auf eine dreitägige Landpartie.

Diesmal richten Dr. Gerrit und Maria Balken aus Lemförde als Besitzer eines MK IX seit 1984 und Vorstandsmitglieder der Automobil Veteranen Freunde Deutschland (AVF) die 8. Big Saloons on Tour vom 10. bis 13. Mai 2018 aus. Logieren werden die Gentlemen im Tweet und die Ladies mit Hut und passender Garderobe im Hotel Berggasthof Wilhelmshöhe in Stemwede-Haldem. Von dort starten am Freitag um 9 Uhr 15 Saloons, ausgestattet mit Walnussfurnier und Conolly-Leder für die ehedem und heute noch britische Upper Class, zur ersten Ausfahrt durch heimische Gefilde.

Diese führt über die „Saurierspuren“ in Barkhausen (9.30 bis 10 Uhr) und Bad Essen (Kirchplatz 10.15 bis 11.15 Uhr) zum Schloss der Familie von Hammerstein in Gesmold (11.30 bis 13.15 Uhr). Weiter fahren die Big-Saloons entlang dem Kamm des Wiehengebirges über Buer und Oberbauerschaft zum Deutschen Automatenmuseum von Gauselmann im Schloss Benkhausen (14.30 bis 16 Uhr), von wo es über Oppendorf und Lemförde zur Wilhelmshöhe (17 Uhr) zurück geht.

Am Samstag besichtigen die Saloon-Fahrer die Bockwindmühle in Oppenwehe (9.20 bis 10.20 Uhr), umrunden den „Großen Stein“ in Tonnenheide und vergleichen die „Alte Brennerei“ in Hille (11.30 bis 12.30 Uhr) mit schottischen Destillen.

Von 13.15 bis 14.45 Uhr können die edlen Karossen vor der Mühle in Dützen angeschaut, aber nicht angepackt werden. Über Nettelstedt, Volmerdingsen, Schnathorst und Hüllhorst führt die Strecke nach einem Besuch des Barre-Bräu Museums in Lübbecke (15.30 bis 16.30 Uhr) nach Haldem (17 Uhr) zurück.