DRK Lemförde freut sich über viele Stammspender

Lemförde – Die Bilanz der jüngsten Blutspende-Aktion war für Monika Meier-Rüffer, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Lemförde, „in Ordnung“. Mit 94 Spendern, darunter sechs Erstspender, lag die Teilnehmerzahl allerdings unter dem Mittel der vergangenen Jahre. „Da hatten wir im April fast immer 110 bis 120 Spender“, kommentierte sie. Trotzdem freute sie sich, dass auch zahlreiche regelmäßige Spender in die kleine Sporthalle der Von-Sanden-Oberschule gekommen waren.

Zum 25. Mal kam Astrid Kortenbruck (Lemförde), zum 50. Mal spendeten Ulrich Schlingmann (Lemförde), Matthias Sowade (Lemförde), Friedrich Sudmann (Brockum) und Georg Salher (Marl). 60 Mal Blut gespendet hat Silke Hüsemann, und bereits zum 75. Mal war Brigitte Hinke (Lemförde) angetreten.

Alle Spender einte der große Leitgedanke: „Wer Blut spendet, kann Leben retten.“ Individuelle Anreize erklärten einige der Jubiläumsspender beim Termin. „Es tut mir gut“, sagte Ulrich Schlingmann. „Weil ich anderen Menschen in Not damit helfen kann“, erklärte Brigitte Hinke. Sie erinnert sich noch an Zeiten, als sie mit ihrem Mann im damaligen „Hotel Kowohl“ in Lemförde nach der Spende ein Glas Rotwein erhielt. „Das muss so Anfang der 1980er-Jahre gewesen sein.“ Ihr Ehemann Gunter Hinke hat mitgezählt: „Ich spende heute das 97. Mal, nächstes Jahr mache ich die 100 voll.“

Viele der Spender gehen, wenn es passt, viermal pro Jahr zu den Terminen innerhalb der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. „Blutspenden ist immer auch ein Extra-Kontrolltermin für einen selbst“, hob Monika Meier-Rüffer hervor. Es sei eine Gelegenheit, regelmäßig den Hämoglobingehalt (HB-Wert) und Blutdruck bei der ärztlichen Untersuchung überprüfen zu lassen. Regelmäßiges Blutspenden könne Bluthochdruck und das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken. Der nächste Spendetermin ist für den 23. Juli in Sandbrink geplant. sbb