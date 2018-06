Damijan lässt Rekorde purzeln

Lemförde - Zum Foto hielt Damijan Bekirovska (4a) vier grüne Schulrekord-Urkunden und die Bundesjugendspiele-Urkunde in der Hand und trug die Medaille um den Hals. „Das hatten wir noch nie“, stellte Sportlehrerin Heidrun Gerdes stolz fest. Damijan hatte im Weitsprung, Schlagballwurf, 50-Meter- und 800-Meter-Lauf die besten Leistungen erzielt. Bei den Mädchen stach Luisa Seidel (4a) mit zwei Schulrekorden im Weitsprung und 800-Meter-Lauf heraus.

Beim Schlagballwurf brillierte unter den Besten Eva Hülsmann (4d) und Jette Biermann (4b) im 50-Meter-Lauf.

Schulleiterin Beate Gondek hatte die Schüler der Jahrgänge 2006 bis 2010 zur Siegerehrung in die Aula gebeten, um gemeinsam die Sieger zu feiern. „Wir ehren heute die fünf Besten der Jahrgänge bei Mädchen und Jungen“, so Gerdes. Die Bundesjugendspiele sind klassisch ein Dreikampf. Die Schüler absolvierten in der vergangenen Woche vier Disziplinen, von denen die schlechteste aus der Wertung gestrichen wurde.

+ Vierfachsieger Damijan Bekirovska (mit Sportlehrerin Heidrun Gerdes) hat allen Grund zum Lachen. © Brauns-Bömermann

Die drei besten Schüler eines Jahrganges wurden mit Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen feierlich geehrt, die folgenden zwei mit Urkunden. Zusätzlich erhielten alle Schüler Ehren-, Sieger- oder Teilnehmerurkunden. Die Schüler freuten sich dabei nicht nur für sich selbst, sondern besonders für ihre Mitschüler, der Jubel war riesig.

„Das schöne an dem Fest ist, dass viele Schüler ihre eigenen Rekorde aufstellen“, blickte Gerdes auf das gelungene Sportfest mit Bundesjugendspielen bei bestem Wetter zurück. „Sagt bitte Euren Eltern einen großen Dank von uns. Viele haben ganz tüchtig geholfen“, gab Schulleiterin Gondek ihren Schülern mit auf den Weg. Aber aber auch Mitarbeiter, ehemalige Kollegen und Schüler hatten geholfen, die Veranstaltung zu einem riesigen Gemeinschaftsfest mit musikalischer Aufwärmung, dem nötigen „Drive“ und viel Spaß zu machen. sbb

Jahrgang 2006

Mädchen: Josephine Burow (Gold), Negin Amiri (Silber). Jungen: Damijan Bekirovska (Gold).

Jahrgang 2007

Mädchen: Jette Biermann (Gold), Jette Schichta (Silber), Alina Sidoruk (Bronze). Jungen: Atakan Yardin (Gold), Max Peters (Silber), Seran Gören (Bronze).

Jahrgang 2008

Mädchen: Luisa Seidel (Gold), Lina Marleen Schmalge (Silber), Eva Hülsmann (Bronze). Jungen: Lenny Suhrbier (Gold), Cohca Ruhelah (Silber), Tom Strübbe (Bronze).

Jahrgang 2009

Mädchen: Florentine Blesken (Gold), Eva Ostertag (Silber), Valerie Gödke (Bronze). Jungen: Paul Klöpfer (Gold), Niklas Herfert (Silber), Luke Rösler (Bronze).

Jahrgang 2010

Mädchen: Mia Laureen Stegmann (Gold), Lotta Portmann (Silber), Jessy Heide (Bronze). Jungen: Bennet Wagner (Gold), Nils Henze (Silber), Maxim Weiser (Bronze).