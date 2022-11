Lemförde bringt sich in Feierlaune für das Jubiläum

Von: Carsten Sander

„Lemförde – löwenstark“ – unter dieses Motto stellen die Organisatoren sowie die Vertreter der Vereine, Verbände und Institutionen die über das Jahr 2023 verteilten Veranstaltungen anlässlich der 775-Jahr-Feier. © Sander

Das Programm für das Jubiläumsjahr 2023 im Flecken Lemförde wächst, das Gros der Veranstaltungen, die sich durch das ganze Jahr ziehen sollen, steht. „Für jeden etwas dabei, darauf sind wir stolz“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch. Höhepunkt ist das Jubiläumsfest am 25. und 26. August.

Lemförde – Der Countdown läuft schon. In etwas mehr als fünf Wochen beginnt das Jubiläumsjahr des Flecken Lemförde. 775 Jahre wird der Ort in 2023 alt – längst wird am Programm gebastelt, um diesen Geburtstag gebührend zu begehen. Mit Veranstaltungen, die sich durch das ganze Jahr ziehen, soll gefeiert werden. Nun steht das Gros der Aktionen fest.

„Vor einem halben Jahr haben wir uns das erste Mal getroffen. Jetzt haben wir die Ergebnisse – und es ist für jeden etwas dabei. Darauf sind wir stolz“, lobte Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch im Rittersaal des Amtshofes die Ausgewogenheit des Veranstaltungskalenders. Zum letzten Mal trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Vereine und Institutionen in großer Runde, um die Aktionen und Termine abzusprechen. Wichtig dabei: Das Jubiläum hat eigentlich schon begonnen. Denn auf Instagram können die Lemförder ihrem Geburtstag früh Schwung verleihen, indem sie sich an den bereits initiierten Aktionen beteiligen.

Silvia Lange vom Team „Social Media“ stellte den neuen Insta-Kanal vor. Dort können Beiträge zum Thema „Mein Lemförder Moment“ hinterlassen werden. Oder der Aufruf, echte Postkarten aus dem Urlaub ans Lemförder Rathaus zu verschicken, befolgt werden. Klarer Appell von Silvia Lange: „Bitte macht mit! Nur, wenn wir unser Gesicht zeigen, haben auch andere den Mut dazu.“ Und noch ein Wunsch der Social-Media-Gruppe: Jeder, der mag, soll Follower des Kanals „775_jahre_lemfoerde“ werden sowie dort kräftig „Likes“ verteilen. Das erhöht Reichweite und Wahrnehmung aller weiteren Stories, mit denen künftig auf die Jubiläums-Acts hingewiesen wird.

Reichlich Auswahl im Jubiläumsjahr Ein Jahr im Zeichen des Jubiläums – hier eine Auswahl an Aktionen, die für die 775-Jahr-Feier in Lemförde bereits eingeplant sind: Sportlerball (28.01.), Kinderkarneval mit dem TuS (19.02.), Musical-Highlights „König der Löwen“ (25.03.), Tag der Geschichte (25.04.). Aktionstag DRK (07.05.), Schulfeste der Grundschule sowie der Von-Sanden-Oberschule (09.06.), Tag der offenen Tür Feuerwehr (17.06.), Schützenverbandsfest (25.06.), Fest der Nationen „Kulturbunt“ (15.07.), Open-Air-Gottesdienst (27.08.), Orientierungsmarsch Jugendfeuerwehr (02.09.), Dorfpokal (16.09.), Laternenfest (03.11).

In der wirklichen Welt wird einiges passieren. Am 25. und 26. August bildet das große Jubiläumsfest den Höhepunkt des Jahres. Unter dem Motto „Lemförde – löwenstark“ wird aber auch an vielen anderen Tagen im Jahr der 775. Geburtstag zelebriert (siehe Info-Kasten). Längst nicht alles davon wird Show und Unterhaltung sein. „Wir haben auch einige Aktionen, die nachhaltig sind“, sagte Kerstin Schult, Leiterin des Hauptamtes im Lemförder Rathaus. So wird das Freizeitbad in Hüde langfristig von den Anschaffungen für den barrierefreien Tag am 13. Mai profitieren – ein Schwimmbadlifter wird angeschafft und bleibt dauerhaft verfügbar. Ein barrierefreier Zugang zur Liegewiese wird geschaffen, zudem werden dort Spielgeräte für Menschen mit Handicap installiert. Und die „775 Bäume für die Zukunft“, die auf Initiative der Berginteressenten und mit Unterstützung der Von-Sanden-Oberschule im November 2023 im Stemweder Berg gepflanzt werden sollen, sind nicht nur für ein paar Wochen, sondern für Jahrzehnte gedacht.

Wer sich zudem an der „Tour de Fun“ – der BASF-Radtour für jedermann am 4. Juni beteiligt, wird merken: Auch das schadet nicht. Noch nachhaltiger für die eigene Fitness wäre es, das Angebot der Gruppe „Sport“ zu nutzen. 775 Kilometer sollen zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni entweder laufend oder radelnd gesammelt werden – dokumentiert durch eine App. Eine Anmeldung ist über die Homepage des TuS Lemförde oder die Dorf-App Crossiety möglich. „Wir hoffen, dass möglichst viele mitmachen“, sagt TuS-Vertreter Paul-Hermann Broi.

Natürlich machen auch die Schulen, die Feuerwehr, die Kirche, der Schützenverein, das Diakonissen-Mutterhaus, das DRK sowie das Samtgemeinde-Archiv mit umfangreichen Ausstellungen und Info-Aktionen über die Historie des Ortes mit. Jemanden vergessen? Richtig: Die Abteilung „Kinder und Jugend“. Ingo Jäger und Martina Feldmann haben sich unter anderem vorgenommen, eine Show nach dem Muster „Klein gegen Groß“ in der Turnhalle auf die Beine zu stellen. Grundschulkinder würden gegen Erwachsene antreten. Das wäre sicher unterhaltsam, doch die für den Weltkindertag am 20. September geplante Show kostet mehr, als an Zuschüssen durch die Gemeinde gezahlt werden kann. Deshalb werden Sponsoren gesucht.

Letztlich sei die Beteiligung am Jubiläumsjahr ausgesprochen gut, bilanzierte Stephanie Budke-Stambusch: „Es beteiligt sich fast jeder mit irgendeiner Aktion.“ Ein Flyer mit feststehenden Aktivitäten erscheint in Kürze. csa