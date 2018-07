Anfassen ist im Dümmer-Museum erwünscht

Lembruch - Von Ulf Buschmann. Wenn Hermann Dannhus an die alten Zeiten denkt, muss er ein wenig schmunzeln. „Im alten Museum konnte man nur durch die Scheiben gucken“, sagt der ehemalige Vorsitzende des Heimat- und Verschönerungsvereins Lembruch. Doch dabei sollte es nicht bleiben, und daran hatte Dannhus entscheidenden Anteil. Damals nämlich, in den Jahren 1999 und 2000, sorgten Dannhus, sein Vorstand und nicht zuletzt die Mitglieder dafür, dass das Dümmer-Museum eine Zukunft hat – und somit am 20. Juli sein 50. Jubiläum feiern kann. Von „Zäsur“ spricht auch Leiterin Sabine Hacke.

Der Dümmer braucht ein Museum. Davon waren die Mitglieder des Heimat- und Museumsvereins überzeugt. Von ihrer Idee überzeugten sie viele Menschen, nicht zuletzt die Vertreter von Politik und Verwaltung. Nach rund vier Jahren Bauzeit wurde das Dümmer-Museum im Sommer 1968 am Ufer des Sees, am sogenannten Entenfang, eröffnet.

Es war nach den damals neuesten pädagogischen Erkenntnissen eingerichtet: Dioramen und Aquarien zeigten die Flora und Fauna des Dümmers. Einen Ehrenplatz gab es für Edith und Walter Sandau-Guja. Das Paar war aus Ostpreußen an den Dümmer gekommen und galt als prominent. Edith Guja stellte unter anderem, ihre Plastiken im Dümmer-Museum aus. Und über allem stand die museumspädagogische Maxime „Anfassen verboten!“.

Museum mit allen Sinnen erleben

Damit haben die Macher des Dümmer-Museums neuer Zeitrechnung aufgeräumt. Bis auf einige Modelle gilt am Ufer des Sees das, was heute längst üblich ist: Wer ein Museum besucht, sollte es mit allen Sinnen erleben. Die kleinen und großen Besucher dürfen eine Nachbildung des berühmten Einbaums aus der Frühgeschichte anfassen. Oder sie sitzen vor lustigen Kästen mit Spiegeln. Dort gilt es per Knopfdruck zu erraten, welches Ei oder welcher Fußabdruck zu welchem Vogel gehört. Selbst die lebensgroße Skulptur des Fischotters Ingo, einst geschaffen von Edith Sandau-Guja, hat vom Anfassen eine blanke Schnauze bekommen.

+ Das Dümmer-Museum im Oktober 1968. © Diepholzer Kreisblatt / Repro: Dümmer-Museum

„In ein Museum zu gehen, das ist heute Eventpädagogik“, weiß Leiterin Hacke. Selbst Grundschüler würden sich im 21. Jahrhundert mindestens zwei Stunden in den Räumen am Entenfang aufhalten. Dazu waren einige Umbauten notwendig. Sie sind denn auch für Hacke und Dannhus das Sinnbild dafür, dass das Dümmer-Museum den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft hat. Zum neuen Konzept gehört in erster Linie der Anbau des Multifunktionsraumes. Er dient vor allem zum Arbeiten mit Kindern. Hacke zählt außerdem auf: Umgestaltung des Gartens, Bau des Außenaquariums und natürlich die Übergabe eines Einbaum-Nachbaus, den das Museum in der Zukunft für seine Arbeit mit einsetzt.

Dannhus macht in der Rückschau keinen Hehl daraus, dass es bei der Diskussion über die Zukunft des Museums mächtig im Gebälk des Heimat- und Verschönerungsvereins knirschte. Der ehemalige Vorsitzende umschreibt es freundlich: „Wir haben sehr intensive Diskussionen geführt.“ Dannhus, erinnert er sich, habe den Mitgliedern dabei klar gemacht, dass er nur dann Vorsitzender sein wolle, wenn das Museum neu aufgestellt werde. Die Entscheidung dafür sei denkbar knapp ausgefallen.

Alleine ging es nicht

Erst dann konnten sich die Mitglieder auf die Suche nach Sponsoren machen. Zwar hatte der Heimat- und Verschönerungsverein ebenfalls Geld. Doch alleine, meint Dannhus, sei das Projekt nicht zu stemmen gewesen. Durch Beziehungen und Verhandlungsgeschick gab es übrigens sogar Geld von der EU. Voraussetzung dafür war jedoch, eine hauptamtliche Kraft einzustellen. „Das war ich“, sagt Sabine Hacke schmunzelnd.

Zum 50-jährigen Bestehen wird auch eine Chronik des Museums veröffentlicht; ab dem 20. Juli ist sie im Museum erhältlich.