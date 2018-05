Ein Eckpfeiler im Amtsgericht in den Ruhestand verabschiedet

Lembruch/Diepholz - Der Ort war für Landgerichtspräsident Dr. Gerhard Otto aus Verden ungewöhnlich für eine offizielle Verabschiedung: „Ich verabschiede eine Institution wie Sie, Herr Zinser, wohl das erste Mal an so einem angenehmen Ort. Sonst finden die Verabschiedungen in einer offiziellen Stunde immer im Gericht statt“.

Diethelm Zinser – Richter am Amtsgericht in Diepholz für 37 Jahre – hatte mit seiner Ehefrau Paula Zinser die gesamte Kollegschaft aus dem Gericht im Diepholzer Schloss an den Dümmer zum „Spargel und Nachtisch“, wie er sagte, eingeladen.

Mit Blick auf den See im Dümmerhotel Strandlust erhielt der Amtsrichter mit „Leib und Seele“ seine offizielle Verabschiedungsurkunde von Dr. Otto überreicht. Die Stationen seiner anwaltlichen und richterlichen Berufslaufbahn und einige kleine Anekdoten ließen Einblicke ins Nähkästchen zu und lehrten, wie humorvoll Richter, Direktor und Behördenchef Carsten Dänekas des Amtsgerichtes Diepholz und die Mitarbeiter in Diepholz sind.

Das letzte berufliche Zeugnis für Richter Zinser fiel, wie alle vorherigen, „Summa cum laude“ (mit höchstem Lob) aus. „Sie haben alles gemacht, vom Zivil- bis zum Strafgericht, wenn Not am Mann war, fiel der Name Zinser“, so Dr. Otto. „Der rote Faden in Ihrem beruflichen Leben ist gestrickt aus intelligentem und freundlichem Umgang mit Mitarbeitern, Sie gelten als behauptungsstark aber empathisch, sind entschlussfreudig, flexibel, ideenreich und brillieren durch hohe Identifizierung mit dem Amtsgericht.“

Eine einzige Krankmeldung

Und dann rechtfertigte der Präsident ein „No go“. „Ich habe in Ihrer Krankenakte, in die man eigentlich nicht schaut, eine einzige Krankmeldung gefunden.“ Für den Landgerichtspräsidenten stand das Prädikat fest: „Bei kleinen Gerichten braucht man Leute wie Sie.“

Die Nachfolge von Zinser wird „große Schuhe“ vorfinden, denn mit Diethelm Zinser geht eine Institution in den Ruhestand, allerdings direkt mit dem Angebot von Direktor und Richterkollegen Carsten Dänekas: „Wir haben Arbeit genug, Sie sind immer herzlich gesehen.“ Für Dänekas war Zinser als Eckpfeiler im Amtsgericht, wenn nicht sogar das Amtsgericht selbst, als Bild verfestigt. „Sie sind ohne Fehl und Tadel aller Ehren, das Amtsgericht ist das Gericht um Richter Zinser.“ Er habe das Vorurteil „Richter seien nie erreichbar“ entkräftet. „Sie hatten hohe Anwesenheitszeiten und waren immer erreichbar. Genießen hohes Ansehen bei Kollegen, bei der Anwaltschaft, bei Institutionen und bei Gericht Geladenen. Egal in welcher Frage, sie hatten immer Zeit.“

Die langjährigen Mitarbeiterinnen Marita Krutsch und Hiltrud Steinbrecher bedankten sich bei Zinser mit kleinen Anekdoten: „Ich habe eine rote Mappe für Sie“, startete Steinbrecher mit einem Insider. Darin Schlaglichter von gemeinsamen Ortsterminen, Beschlüssen, die auf Kreuzungen oder in Betrieben diktiert wurden. Protokolle noch in Stenografie. Den Mitarbeitern bleibt der Richter als der, der die Abläufe 200-prozentig beherrscht und immer für gutes Betriebsklima sorgte, im Gedächtnis. Fazit aus der Außensicht: Eine Institution geht.

„Manchmal muss es heißen ,Das Imperium schlägt zurück’“

Das letzte Wort, wie es auch im Richteramt heißt, hatte Zinser selbst. Nach der Revue seines Lebenslaufes wie er zu der Justiz kam (wir berichteten) zog er folgendes Fazit: „Ich bin Praktiker. In manchen Situationen muss es manchmal heißen ,Das Imperium schlägt zurück’.“

Wie sehr er Familienmensch und Freude am Familienrichteramt hatte, zeigte seine Entscheidung von seiner Station beim Amtsgericht Staßfurt, wo er Direktor werden sollte, nach Diepholz zurückzukehren: „Die Familie sagte nein, keine Karriere auf Kosten der Familie.“ Er habe das nie bereut. Im Gegenteil: „Meine zwei Lebensglücksfälle sind meine Frau Paula und das Amtsgericht in Diepholz. Ich nehme zufrieden Abschied.“ Seiner Belegschaft riet er: „Geben Sie den Geist an die Nächsten weiter. Denn wenn man angenehm arbeiten darf, ist das ein Gewinn für das gesamte Leben.“ - sbb