Besucheransturm setzt erst zum Höhenfeuerwerk ein

Das Brillant-Höhenfeuerwerk über dem Dümmer war am Samstagabend der Hingucker in Lembruch.

Lembruch - Von Horst Benker. Ein schneller Applaus für das gelungene Brillant-Höhenfeuerwerk und dann nichts wie schnell ab nach Hause. Herbst- und Winterbekleidung waren am Samstag beim Dümmerbrand in Lembruch angesagt. Der Wind pfiff vom See her auf die Besucherscharen und vertrieb insbesondere junge Familien mit Kindern nach oftmals nur kurzer Verweildauer Richtung Parkplatz, nachdem der „letzte Stern“ am Himmel über dem See verglüht war.

Das Feuerwerk hatte zu diesem Zeitpunkt einmal mehr alle Erwartungen erfüllt. „Mama, lass uns weiter zurückgehen“, bat ein kleines Mädchen auf dem Arm seiner Mutter. Es hatte Angst, dass ihr die „funkelnden Sterntaler“ auf den Kopf fallen könnten. Die junge Frau konnte es allerdings beruhigen, das passiere nicht.

Pyrotechniker ein Perfektionist

Der Wind trieb das Feuerwerk allerdings näher in Richtung Strand. Es entstand der Eindruck, als wolle es direkt über den Besuchern nieder regnen.

„Der Pook ist ja ein Perfektionist“, hatte am Rande des Empfangs der Ehrengäste Jens Dannhus vom Arbeitskreis Dümmerbrand zuvor noch berichtet. Dem Pyrotechniker seien die Pontons, die als Abschussrampen im See für das Feuerwerk dienten, zu weit vom Strand installiert gewesen. Also hätten sie noch einmal ins Wasser müssen, um die Schwimmkörper um 50 Meter weiter Richtung „Festland“ zu bewegen. „Anheben, los und absetzen“, beschrieb Dannhus diese „Maloche“, als gegen 20 Uhr der Regen einsetzte und auf das VIP-Zelt niederprasselte. Erste Befürchtungen machten die Runde, das Feuerwerk könne ins Wasser fallen. Handys wurden gezückt, um die Wetter-App zu verfolgen. Schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Regnet es nur hier? Schreckt es die Besucher ab?

Begrüßt hatte die Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und öffentlichem Leben Lembruchs stellvertretender Bürgermeister Michael Macke, der „kurz und schmerzlos“ allen einen vergnügten Abend wünschte.

Am Nachmittag zum Auftakt des vielseitigen Rahmenprogramms war der Besuch nur mäßig. Nur wenige Kinder beteiligten sich an den Mitmachaktionen. Lediglich ein Flohmarktstand war aufgebaut. Es war schlichtweg zu kalt, nicht nur den Kleinen. „Mama, ich möchte ein Eis“, wünschte sich ein kleiner Knirps beim Anblick des Softeis-Wagens. „Das ist viel zu kalt. Du bekommst morgen eines, wenn es wieder wärmer ist“, versprach die Mutter. Akzeptiert, keine Quengelei.

Der Strand war nahezu menschenleer, auf dem See ein einsamer Surfer, eine Gruppe machte eine Rundfahrt in einem Segelboot. An den zahlreichen Getränke- und Imbissständen gab es keine Wartezeiten.

„Das ist nun halt mal so, daran können wir auch nichts ändern“, meinte Lembruchs Bürgermeisterin Margarete Schlick, als sie auf die geringe Resonanz am Nachmittag angesprochen wurde. Einige der Ehrengäste glaubten zu wissen, dass das Wetter beim Dümmerbrand in Lembruch stets schlecht sei, das in Hüde dagegen gut. Beide Ortschaften wechseln sich ja bekanntlich jährlich mit der Veranstaltung ab.

Ein Hingucker waren die Mini-Rennautos der Modellbaufreunde, die auf einem kleinen Rundkurs am Deich entlang flitzten. Schon richtig gute Stimmung herrschte zu diesem Zeitpunkt vor Nadias Eck am Entenfang. Shanty-Chor Grawiede Lembruch animierte zum Mitsingen und Mitschunkeln.

Mitsingen und Mitschunkeln

Am frühen Abend füllte sich allmählich der Dümmerdeich mit Besuchern. An den Getränkeausschanken sowie den Imbissständen bildeten sich erste Schlangen. Und wer sich nun einmal für Kasslerfleisch aus dem Brötchen oder Hähnchen entschieden hatte und sich nicht nach Alternativen umschauen wollte, musste Geduld mitbringen.

So allmählich kam vor den Bühnen und im Festzelt Partystimmung auf. Das Beste aus Rock, Pop, Oldie und Schlager versprühte unter anderem „Impuls“ aus Bremen. Warm eingepackt in dicke Jacken auf der Bühne am Strand.