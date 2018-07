Archäologisches Fest am Dümmer-Museum

Die Verhüttung von Eisen am Rennofen zeigten die Akteure beim Aktionstag am Dümmer-Museum.

Lembruch - „Kennt ihr den Schrei von Zinn?“ Das wollte Thorsten Helmerking von den Besuchern wissen, die sich am Wochenende am Dümmer-Museum in Lembruch eingefunden hatten. Fragende Blicke und allgemeines Kopfschütteln. Helmerking griff ein Stück Zinn und hielt es einem Gast ans Ohr. Es knirscht beim Reiben. „So unterscheidet man Zinn von Blei“, erklärte der Archäotechniker den sogenannten „Zinnschrei“.

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Museums wurden dort zum Abschluss des zehntägigen archäologischen Festes einige Aktionen rund um die Verhüttung von Eisen, Bronzeguss und Grubenbrand veranstaltet. Trotz der großen Hitze waren einige Besucher gekommen und schauten den verschiedenen Akteuren wissbegierig über die Schulter.

Besonders der Bronzeguss und die Eisenverhüttung fanden das Interesse von Jung und Alt. „Um genügend Zeit für den Guss zu haben, muss die Schmelze auf etwa 1 200 Grad erhitzt werden“, erklärten Helmerking und Archäotechniker Dr. Hans Joachim Behnke. Um diese Temperatur zu erreichen, durften Besucher mit riesigen Blasebälgen Luft in die Holzkohle blasen. Das flüssige Metall wurde anschließend in eine Form gegossen. „Es gehören viel Routine, aber auch Experimente dazu, um das nötige Fließverhalten herauszufinden“, erklärte der Fachmann. Sie arbeiteten wie die Menschen in der Bronzezeit ohne Thermometer und müssten die Temperatur abschätzen.

Oliver Neuser weckte in seiner Kriegerrüstung das Interesse der Gäste.

Sind die Gussteile abgekühlt und ausgehärtet, können sie weiter bearbeitet werden. Schwerter und Messer bekommen ihre Schärfe durch Hämmern und Treiben, den nötigen Feinschliff erhalten die Werkzeuge durch Schleifen auf einem Stein mit Wasser und Sand.

Die beiden Brüder Keno und Kian aus Bohmte fanden es spannend, mit welch einfachen Mitteln die Menschen früher in der Lage waren, Werkzeuge herzustellen. Gleichermaßen spannend waren für sie die Handwerksstätten wie die Brenngrube und der Rennofen, die nach archäologischen Funden nachgebaut wurden.

Groß war ihr Interesse auch am benachbarten Stand. Dort hatte die Interessengemeinschaft der Gleichbergkelten ein kleines Museum zum Anfassen aufgebaut und vermittelte einen Einblick in das Leben vor mehr als 2 000 Jahren. Die Akteure präsentierten Schmiedearbeiten und Textiltechniken und webten an einem Senkrechtwebstuhl. Besonders angetan waren Keno und Kian von Helmen und Rüstungen sowie den dazugehörigen Schwertern. Sie waren ganz begeistert, dass sie das Schwert auch in die Hand nehmen und den Helm aufprobieren durften.

