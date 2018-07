Andreas Bohms haucht Balken, Holzstielen und Kühlhaustür neues Leben ein

Lembruch - Andreas Bohms aus Lembruch gehen die Ideen nicht aus. In seinem Garten an der Alten Dorfstraße warten Holzstiele, Balken, Riegel und Kopfbänder aus Fachwerkgebälk auf ein neues Dasein. Der gelernte CNC-Fräser, der bei der Firma Denker in Stemshorn seinem Broterwerb nachgeht, kreiert Skulpturen für Garten, Haus und Hof und verbindet dabei gegensätzliche Materialien.

Sein Hobby habe er erst vor rund vier Jahren entdeckt, berichtet er. Anstoß sei seine Frau gewesen, die eines Tages gemeint habe: „Mach doch mal für unseren Garten eine Skulptur aus Metall und Holz.“

Seine Werke konnten Interessierte bereits in Lembruch beim Event „Schauen und Staunen“, beim „Dümmer Erwachen“ und unlängst zum Backtag bestaunen. „Wenn so eine Ausstellung ansteht, wird es mit den nicht ganz leichten Stelen beim Transport dorthin etwas hektischer“, meint Bohms, der sich aber nicht so leicht aus Ruhe bringen lässt.

Die Skulpturen entstehen aus Holz, am liebsten alt und mit Charakter, aus Metallblechen und -kugeln sowie Steinen. Granit dient meist als Sockel. Bohms fertigt sie in Handarbeit in seiner Werkstatt oder unter freiem Himmel. Mit den speziellen Eigenschaften seiner Materialien kennt er sich inzwischen bestens aus.

Viele der Wertstoffe wurden schon einmal verwendet und erfahren bei Bohms einen Recycling-Prozess. „Beim Holz ist das fast ausschließlich so“, sagt der Lembrucher, der einen großen Fundus an Altholz lagert und jedes Stück, das er zur Bearbeitung auserkoren hat, erst genau auf seine Eigenheiten überprüft. Löcher, Zapfen oder Einkerbungen im Holz sind oftmals die Kriterien, die darüber entscheiden, was aus einem Stück entstehen wird. „Anfänglich habe ich nach altem Eichenholz gesucht“, erläutert er. Inzwischen hat sich sein Hobby herumgesprochen, und die Leute kommen auf ihn zu: „Brauchst Du noch was, dann ist das Holz noch zu etwas nütze“, heiße es dann, so Bohms.

+ Holz und Metall in einer Skulptur vereint. © Brauns-Bömermann

„Ich spalte die Hölzer, verdrehe sie zueinander, und meist entsteht dann die Zwille, die ich wünsche“, beschreibt er sein Vorgehen bei der Erstellung seiner Holzstelen. Dann kommt das Kombinationsmaterial Metall ins Spiel: Kugeln, Stangen oder gebogenes V2A-Blech aus Edelstahl sowie Steine. „Die Bleche sind aus Kühlhaustüren mit Kreismattierung“, erläutert Bohms. Mal ist eine Wegbeleuchtung an die Stele gebaut, hängt ein altes Pferdegeschirr daran, sitzt ein Huhn oben auf oder ist der Name des Hausbesitzers in Metall gelasert. „Meine neueste Idee war, einfach ein LED-Band in eine Kerbe zu ziehen“, so Bohms.

Für seine Ausstellung im Garten hat er in die Holzstelen Rundstähle gebohrt, die er in den Rasen steckt. „Wenn die Skulptur ihren Platz gefunden hat, sollte man ihr ein kleines Punktfundament gönnen“, empfiehlt Bohms.

Die Figuren sind erschwinglich, denn der Lembrucher versteht sein Tun als Hobby. Und es findet jeder etwas für seinen Geschmack: Ob die Bockkonstruktion für die Bioethanolleuchte, die wie ein Weltempfänger anmutende Skulptur, das sich an den Händen haltende Ehepaar oder die Stele mit der „Fratze“ aus einem Gartenwerkzeug, Augen aus Frästeilen und Feder als Mund – alle sind Unikate. Wer mag, ist willkommen, sich die Stücke in Bohms' Garten anzusehen. „Ich realisiere auch persönliche Wünsche“, sagt der Kombinierer aus Passion. Erreichbar ist Bohms per E-Mail an andreasbohms@gmx.de.

sbb