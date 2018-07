Bremer Fußballerinnen siegen bei Tag des Sports

Lembruch - Der Tag des Sports des SV „Friesen“ Lembruch stand ganz im Zeichen des Frauenfußballs und des Beachvolleyballs. Die erste Damen-Fußball-Mannschaft des SV „Friesen“ (Bezirksliga) begrüßte zu dem Blitzturnier am Samstag die Damen des SV Werder Bremen 2 (Regionalliga), Rot-Weiß Damme (Bezirksliga) und den HSV Barmbek-Uhlenhorst (Landesliga) im „Friesenpark“.

Den Wanderpokal sicherten sich souverän die Damen von Werder Bremen (9 Punkte, 15:0 Tore). „Sie spielen eben Klassen über uns, aber wir haben viel im Turnier gelernt“, resümierte Trainer Lars Schaale. Für die Gastgeberinnen reichte es mit drei Punkten und 3:8 Toren nur für Platz drei, damit waren sie aber durchaus zufrieden. Rang zwei belegte Rot-Weiß Damme (6 Punkte, 5:6 Tore), Schlusslicht war der HSV Barmbek-Uhlenhorst (0 Punkte, 1:10 Tore).

Die Schiedsrichter Sedat Ahmetovic (Eydelstedt), Peter Schmitz (Diepholz) und Till Schierbaum (Lembruch) leiteten die auf zwei Plätzen ausgetragenen sechs Partien (jeder gegen jeden).

Die Hamburgerinnen hatten die Lembrucher über den privaten Kontakt zweier Spielerinnen an den Dümmer gelotst. Sie waren bereits am Freitag mit Zelten angereist und blieben bis Sonntag. Den Mannschaften aus Damme und Bremen hat das Turnier offenbar so gut gefallen, dass sie schon ihre Zusage für das nächste Jahr gegeben haben.

Während sich die Fußballerinnen auf dem grünen Rasen maßen, kämpften nebenan im tiefen Sand fünf Teams beim Beach Masters III gegeneinander: Das Team Polyplast (Marl) und die beiden Zhermack-Mannschaften „Elite“ und „Dream-Team“ (Marl) traten für ihre jeweiligen Firmen, außerdem waren die bunt zusammengewürfelten Teams „Friesen Mixed“ und „Beach Mixed“ am Start.

Masters-Sieger war das Team „Friesen Mixed“. „Das war überraschend. Das Spiel um Platz drei sowie das Finale wurden mit zwei Gewinnsätzen ausgespielt, und in beiden Partien konnten sich die Favoriten, die sich aus den Gruppenspielen abgezeichnet hatten, nicht durchsetzen“, resümierte Spartenleiter Kai Franke.

Er wünscht sich für den Beachvolleyball-Platz einen regelmäßigen Spielbetrieb. „Vielleicht konnten wir heute Interessierte für die Sportart wecken.“ Die Spieler treffen sich bis zum 2. September freitags von 17.30 bis 19.30 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr auf dem Platz, danach je nach Wetterlage spontan. Sie würden sich freuen, wenn weitere Interessierte dazukämen. Die Fußballer des SV „Friesen“ nutzen den Beachvolleyball-Platz mit dem tiefen Sand ebenfalls zu Trainingszwecken.

Hüpfburg, Verköstigung und der Fun-Friesen-Sommer-Cup am Rande des Spielfelds für jedermann ergänzten den Tag des Sports.

sbb