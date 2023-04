Bauwettbewerb in Lemförde: Lego lässt Zukunftsträume wahr werden

+ © Simone Brauns-Bömermann Feinschliff vom Nachbartisch und konzentriertes Zuschauen von Gästen und Jury beim Team eins mit Lennox und Sven in den letzten Sekunden des Lego-Bauwettbewerbes. © Simone Brauns-Bömermann

Die zwölf Bau-Teams eines Lego-Wettbewerbes in Lemförde äußern durch ihre Arbeit ihre Wünsche für den Flecken. Die Jury hat drei Sieger gekürt.

Lemförde – Es gab keine Ausschreibung, es kostete die Samtgemeinde Lemförde keinen Cent und die Ideen halten mit denen von erwachsenen Planern durchaus mit: Im Rittersaal sind am Samstag beim ersten Lego-Bauwettbewerb zwölf „löwenstarke“ Modelle entstanden. Unter dem Motto „Baue, was in Lemförde löwenstark ist, oder was du dir in Lemförde wünscht“ starteten die Gruppen in der Wettbewerb von Martina Feldmann, Leiterin des Lemförder Jugendtreffs „4you“. Es entstanden zwölf gebaute Wünsche von Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 14 Jahren für ihren Ort.

+ Platz eins: „Fantasiewelt mit Barfußpfad, Halfpipe und Labyrinth“ von Lennox und Vater Sven. © Simone Brauns-Bömermann

Als gegen 17.30 Uhr die Zeit für die Teams ablief, stand die Jury vor der schweren Aufgabe, die Gewinner zu küren. Feldmann hatte dazu ein sechsköpfiges Gremium eingeladen. Die erwachsenen Juroren waren Stephanie Budke-Stambusch, Bürgermeisterin des Fleckens, Andrea Weidemann und Dr. Jörg Bömermann. Für die Kinder traten Pauline (10), Noa (6) und Lennox (8) an. Die Jury ließ sich an jedem Tisch von den Baumeistern ihre Ideen erklären.

Alle Teams hatten zu Beginn 1 250 baugleiche Legosteine erhalten, ab 14.30 Uhr lief die Uhr. „Ich wusste gar nicht, dass man mit Lego so kreativ sein kann“, resümierte die Bürgermeisterin. Tatsächlich verbuchte die Jury einen Strauß an Ideen, die in Lemförde – für Kinder und Junggebliebene – aus Sicht der gemischten Teams aus Kindern oder Kind und Erwachsenem fehlt.

+ Platz eins: „Museum des Gestern und Heute“ von den Brüdern Julian und Lukas. © Brauns-Bömermann, Simone

Zum Beispiel der Mehrgenerationenpark ohne Gastronomie, aber mit Obstbäumen, Teich und Platz zum Kochen von Moritz mit Vater Markus aus Lembruch: „Wir wünschen uns einen Ort für Klein und Groß zum Entspannen“. Oder der Kletterpark mit begrünten Dächern der Gebäude von Amelie mit ihrer Mutter Yvonne aus Stemshorn. Dann das gewünschte Krankenhaus von Fenja: „Ich habe mir mein Ohr aufgerissen und musste bis Diepholz fahren“, argumentierte sie mit ihrer Mutter Catrin überzeugend. Maxim und Josia aus Lemförde wünschen sich eine große Küche für Jugendliche, wo sie gemeinsam kochen können. „Der Jugendtreff hat doch eine“, erwiderte die Bürgermeisterin, aber das Argument verpuffte, denn die Küche soll groß sein, die im Treff sei klein. Helena und Mutter Nicole planten den löwenstarken Spielplatz hinter dem Amtshof. Sie wohnen gerade erst ein Jahr in Lemförde und stammen aus der Schweiz. Baumhäuser mit Klettergarten und Dschungelfeeling wünschen sich Clara und Anke aus Wagenfeld. Marike und Mutter Anja aus Rahden stehen auch auf Klettern in der Freizeit, sie verbauten in schwindelnde Höhen. „Ein Jugendcafé wäre in Lemförde oder Wagenfeld schön“, finden Karl-Julius und sein Freund Mick aus Wagenfeld. Und da der Bauwettbewerb im Jahr des Jubiläums 775 Jahre Lemförde lief, bauten Alexander und sein Vater Frank aus Lemförde Gebäude des historischen und modernen Lemfördes nach.

+ Platz eins: „Der Supermarkt mit Fahrradwerkstatt und Pizzeria“ von Adrian und Mutter Annika. © Brauns-Bömermann, Simone

Die Jury entschied sich letztlich für drei erste Plätze und neun zweite. Die Wahl fiel auf das Team von Lennox und Papa Sven aus Lemförde, die sich für den Flecken einen Fantasiepark mit Barfußpfad, Labyrinth und Aussichtsturm vorstellen. „Nachhaltig soll er sein“, ergänzte der Papa. Auch auf das Museum des Gestern und Heute der Brüder Lukas und Julian aus Lemförde fiel die Wahl des ersten Ranges. „Uns liegt sehr am Herzen, dass in Lemförde die Natur geschützt wird“, erklärte Julian. Den Ausschlag für den dritten ersten Rang für den fünfjährigen Adrian mit Mutter Annika aus Lembruch hatte seine Erklärung zu einem Supermarkt der Zukunft mit Fahrradwerkstatt und Pizzeria gegeben. „Adrian hat das Projekt allein erklärt“, zollte die Bürgermeisterin Respekt.

Für die Sieger gab es Pokale. Aber niemand ging leer aus: Alle erhielten einen Kinogutschein für die Lichtburg in Quernheim. Die Siegermodelle werden im Rathaus, der Kreissparkasse und der Bücherei ausgestellt.