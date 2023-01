Lars Mentrups erstes Amtsjahr: Ganz anders als erwartet

Von: Melanie Russ

Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup hatte sich sein erstes Jahr im Amt anders vorgestellt. Trotzdem macht ihm der Job riesigen Spaß. © Russ

Lemfördes Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup blickt auf sein erstes Amtsjahr zurück, das etwas anders verlaufen ist, als er es sich vorgestellt hatte. Und er schaut auf die anstehenden Aufgaben, deren Bewältigung angesichts knapper Kassen einiger Kreativität bedarf.

Lemförde – Die Liste der Themen und Investitionen, die in den kommenden Jahren in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ anstehen, ist lang, aber das Geld ist knapp und die Zeit auch. Es sind schwierige Zeiten, in denen Lars Mentrup das Amt des Samtgemeindebürgermeisters übernommen hat. Manches, was er sich bei seinem Wechsel vom Bauamt auf den Chefsessel am 1. November 2021 vorgenommen hatte, musste aufgrund aktueller Entwicklungen zurückgestellt werden, vieles geht nicht so schnell voran, wie erhofft. Doch es gibt auch positive Entwicklungen.

Bereut hat Lars Mentrup seine Entscheidung trotz des herausfordernden Starts nicht. Die Arbeit mache ihm riesigen Spaß, betont er. „Ich habe alles richtig gemacht, als ich zusammen mit meiner Familie die Entscheidung für die Kandidatur getroffen habe.“ Allerdings musste er in seinem ersten Jahr schnell erkennen, dass neben seinen Aufgaben als Samtgemeindebürgermeister kaum Zeit für die Leitung des Bauamts bleibt, die er mangels Nachfolger parallel innehat. „Zwei Jobs gleichzeitig waren tatsächlich nicht zu schaffen.“ Entsprechend froh ist er, dass ein neuer Bauamtsleiter die Verwaltung ab dem 1. März verstärken wird.

„Mein erstes Jahr als Samtgemeindebürgermeister ist tatsächlich anders verlaufen, als ich mir das vorgestellt habe“, sagt Mentrup im Rückblick. Denn gerade, als nach der langen Zeit der coronabedingten Einschränkungen wieder etwas Normalität in den Alltag einzukehren schien, folgte mit dem Ukraine-Krieg die nächste große Herausforderung. „Ich erinnere mich noch, als die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in der Samtgemeinde angekommen sind und ich dann am Wochenende gleich voll mit dabei war, als es um die Unterbringung und Versorgung ging“, berichtet er.

Dass in einer solchen Situation dann auch noch zahlreiche Mitarbeiter coronabedingt ausfallen, macht die Sache nicht einfacher. „Trotzdem haben wir alle die Situation und unsere Aufgaben bewältigen können“, so Mentrup. Dafür sei er allen Mitarbeitern sehr dankbar. „Sicher ist dabei auch das ein oder andere nicht so schnell bearbeitet worden, wie sich das so mancher vorgestellt hat“, ist ihm bewusst.

Ein weiteres echtes Problem, das den Handlungsspielraum der Samtgemeinde einschränkt, ist das liebe Geld. So können öffentliche Bauten wie Feuerwehrhäuser, Kindergärten oder auch der dringend benötigte Anbau an der Grundschule in Lemförde laut Mentrup momentan von der Samtgemeinde nicht finanziert werden. Barmittel sind nur noch in geringem Umfang vorhanden und mit rund acht Millionen Euro Schulden ist das Ende der Fahnenstange erreicht. „Wir dürfen als Samtgemeinde keine weiteren Kredite aufnehmen“, erklärt Mentrup.

„Aufgrund einbrechender Steuereinnahmen, der gestiegenen Zinsen und Kosten in fast allen Bereichen müssen wir Dinge aufschieben, die nicht nur ich selber, sondern auch die Mitglieder unserer Räte gerne schon umgesetzt hätten. Wir können Sie im Moment einfach nicht finanzieren beziehungsweise sind dabei, neue Finanzierungsmodelle zu prüfen“, so Mentrup. „Deshalb denken wir über neue Einnahmen im Tourismus nach, überlegen, wie sich finanzstarke Mitgliedsgemeinden finanziell an Aufgaben der Samtgemeinde ,beteiligen‘ können.“

So hatte sich beispielsweise der Flecken Lemförde bereit erklärt, den Bau der geplanten Sporthalle zu finanzieren, obwohl das eigentlich Sache der Samtgemeinde ist. So richtig vorangeht es bei dem schon seit Jahren geplanten Projekt allerdings trotzdem nicht, weil auch der Flecken angesichts der aktuellen Entwicklungen aufs Geld schauen muss. Im März 2022 hatte der Rat den Baubeschluss für das damals mit fünf Millionen Euro veranschlagte Projekt gefasst, Fördermittel in Höhe von einer Million Euro stehen bereit, Baubeginn hätte noch im vergangenen Jahr sein sollen. Doch daraus wurde nichts. Darüber, wie es mit der Sporthalle weitergeht, wird der Fleckenrat voraussichtlich in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 18. Januar beraten.

Weitere Bauvorhaben, bei denen die zum Teil finanziell besser aufgestellten Mitgliedsgemeinden eventuell Geld beisteuern könnten, sind die Sanierung der Grundschul-Außenstelle in Brockum oder die geplanten Um- und Neubauten von Feuerwehrgerätehäusern. Eine weitere Möglichkeit wäre laut Mentrup die Zusammenarbeit mit privaten Investoren, doch das müsse im Einzelfall genau geprüft werden.

Die Erweiterung der Grundschule in Lemförde inklusive Mensa ist ein Thema, das dem Samtgemeindebürgermeister nach eigener Aussage besonders umtreibt. Die Schule platzt aus allen Nähten, wahrscheinlich wird es schon im kommenden Schuljahr nicht ohne Container gehen. Sie steht darum ganz oben auf der Liste. Die Planung für die Erweiterung soll 2023 abgeschlossen werden.

Die vernünftige Ausstattung der Ortsfeuerwehren ist Mentrup ebenfalls ein großes Anliegen. Der Um- und Anbau in Lembruch hat bereits begonnen, in Hüde ist ein neues gemeinsames Gebäude direkt an der B51 für die Feuerwehr und den Rettungsdienst geplant, der aktuell noch ein paar hundert Meter weiter eine provisorische Unterkunft hat. Baubeginn hätte schon 2022 sein sollen, doch auch hier hat sich auf der grünen Wiese noch nichts getan. „Wir sind in guten Gesprächen mit dem Landkreis Diepholz und dem DRK“, berichtet Mentrup. Ein Termin für den Baustart stehe aber noch aus.

Und dann ist da noch das leidige Thema Radweg auf dem Dümmerdeich – auch das eine scheinbar unendliche Geschichte. „Wir sind mit der Planung in Vorleistung gegangen. Bauen können wir ihn nicht“, stellt Mentrup klar. Im März 2022 hatte ein Planungsbüro mögliche Varianten für eine Verbreiterung des Deichkronenwegs vorgestellt. Kosten: mindestens 2,6 Millionen Euro. In diesem Jahr will der Samtgemeindebürgermeister Gespräche mit dem Land Niedersachsen als Eigentümer von See und Deich darüber führen, ob es die Verbreiterung zwischen Hüde und Lembruch mitfinanziert.

Bei den vielen Pflichtaufgaben der Samtgemeinde muss manch anderes zurückstehen. „Ich hatte mir vorgenommen, etwas mehr für Kinder und Jugendliche zu machen“, nennt der Samtgemeindebürgermeister ein Beispiel. Zumindest in Hüde, Lembruch, Marl und Stemshorn soll das ein oder andere in diese Richtung nun im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt werden.

Vieles musste zurückgestellt werden, es wurden im vergangenen Jahr aber auch einige Dinge angestoßen, die 2023 ihren Abschluss finden werden. „Wir sind kurz davor, dass unsere neue Homepage an den Start geht, und mit der Bürgerapp Crossiety haben wir einen neuen Weg der Kommunikation untereinander gestartet“, berichtet Mentrup.

Auch bei der Dorfentwicklung in den Gemeinden Lembruch, Hüde, Marl und Stemshorn geht es gut voran. Viele konkrete Ideen wurden bereits gesammelt, der Dorfentwicklungsplan soll im kommenden Sommer verabschiedet werden. Und dann können zeitnah auch die ersten Maßnahmen beantragt und mit reichlich Fördermitteln umgesetzt werden.

Die Windenergieplanung soll ebenfalls 2023 verabschiedet werden und damit die Grundlage für eine Steuerung der Errichtung von Windenergieanlagen in der Samtgemeinde bieten. Mentrup: „Sowohl durch Windenergieanlagen als auch Photovoltaikanlagen können wir nicht nur unseren Beitrag zur Energiewende leisten, sondern auch neue Einnahmen generieren, die wir zwingend benötigen.“