Sink- und Steigflüge bei der Landtagswahl in Lemförde. Wagenfeld und Rehden

Von: Melanie Russ, Carsten Sander

Punkt 18.01 Uhr machten sich die Wahlhelfer im Wahllokal Heidekrug in Wagenfeld-Bockel an die Auszählung. © Russ

Die Landtagswahl in Lemförde, Wagenfeld und Rehden: CDU, SPD und FDP sind die Verlierer, Grüne und AfD gewinnen

Lemförde/Rehden/Wagenfeld – Die AfD ist in den Samtgemeinden Lemförde und Rehden und Wagenfeld die große Gewinnerin der Landtagswahl – in Rehden und Wagenfeld mit zweistelligen Ergebnissen. Die zwei FDP-Hochburgen Lemförde und Wagenfeld bröckeln dagegen. In Wagenfeld sind die Liberalen geradezu eingebrochen. Die Grünen gewannen in allen drei Kommunen, am stärksten in Lemförde. CDU und SPD gehören zu den Verlierern, wobei die SPD in Lemförde stärkste Kraft bleibt und die CDU in Rehden und Wagenfeld die meisten Stimmen holte.

Lemförde: SPD setzt sich durch und bestätigt den Trend

Landessieger SPD hat sich auch in der Samtgemeinde Lemförde deutlich gegen die CDU durchgesetzt. Hatten bei der Niedersachsenwahl 2017 noch die Christdemokraten mit 37,17 Prozent gegenüber 33,33 Prozent der SPD die Nase vor, hat sich das Blatt in 2022 klar gewendet. 33,17 Prozent erreicht die SPD, nur noch 31,19 Prozent die CDU, die ein Minus von fast sechs Prozent hinnehmen muss.

Damit setzte sich in der Samtgemeinde Lemförde der mit der Bundestagswahl 2021 eingesetzte Trend fort, als die SPD mit 30,81 Prozentpunkten etwa 2,5 Prozent vor der Union lag.

Den größten Zuwachs in Lemförde verbuchten die Grünen. Mit 12,63 Prozent fuhren sie 5,61 Punkte mehr ein als bei der Niedersachsenwahl 2017 und bestätigten in etwa ihr Ergebnis von der Bundestagswahl 2021 (13,48).

Auch die AfD legte kräftig zu in der Samtgemeinde – wie in vielen anderen Kommunen auch. Von 3,91 Prozent in 2017 springt sie nun auf 8,44 Punkte. Das ist ein sattes Plus von 4,53 Prozent, liegt aber unter dem Ergebnis im Wahlkreis 41, in dem die AfD auf 11,06 Prozent kommt.

Klare Verluste verbuchte hingegen die FDP, für die die Samtgemeinde Lemförde traditionell als Hochburg gilt. Doch diese Burg hat an Höhe eingebüßt. Den 13,70 Prozent bei den Zweitstimmen bei der Niedersachsen-Wahl 2017 stehen 2022 nur noch 9,17 Prozent gegenüber. Das ist zwar sehr deutlich über dem Landestrend, aber dennoch ein eklatantes Minus.

Auch die FDP-Direktkandidatin für den Wahlkreis und Lemförder Ratsfrau Heike Hannker verlor in ihrer Heimatkommune an Zuspruch. 16,38 Prozent waren es bei ihrer Kandidatur 2017, nur noch 12,75 Prozent sind es jetzt.

Mit 37,05 Prozent der Erststimmen war CDU-Kandidat Marcel Scharrelmann auch in Lemförde an der Spitze – wenngleich ihm auf sein Resultat aus 2017 rund 4,5 Prozentpunkte fehlten. Wiebke Wall, die Herausfordererin von der SPD, kam in der Samtgemeinde Lemförde auf 28,55 Prozent – das ist für sie ebenfalls ein Minus gegenüber 2017 (30,99).

Wagenfeld: AfD wird zweistellig

CDU und FDP sind bei der Landtagswahl in Wagenfeld die deutlichen Verlierer, bleiben aber über dem Landesergebnis ihrer Partei. Grüne und AfD konnten ihr Zweitstimmen-Ergebnis gegenüber der Landtagswahl von 2017 in etwa verdoppeln und sind damit die großen Gewinner. Die SPD verbesserte ihr Ergebnis entgegen dem Landestrend leicht auf 31,5 Prozent.

Die CDU bleibt in Wagenfeld mit 37,07 Prozent zwar stärkste Kraft, verliert aber 7,48 Prozent gegenüber der Landtagswahl 2017. Ihre Hochburg bleibt Ströhen-Oberauerort, wo sie 58,52 Prozent holte, aber auch dort verlor sie gegenüber 2017. Die größten Verluste verzeichnet die CDU in Förlingen (minus 11,85 Punkte).

Die Sozialdemokraten haben vor allem in den Bezirken Förlingen, Neustadt und Haßlingen II dazugewonnen, dafür aber im Bezirk Haßlingen I – ihrer bisherigen Hochburg – 6,19 Prozentpunkte verloren.

Im Bezirk Haßlingen I hat die AfD eine neue Hochburg. 18,69 Prozent (2017: 5,08) der Wähler gaben für sie ihre Stimme ab. Das zweitbeste Ergebnis erreichte die AfD im Bezirk Mitte (14,47 Prozent), in Förlingen, Neustadt und Ströhen-Mitte ist sie knapp zweistellig. Hinzugewonnen hat sie in allen Bezirken. Insgesamt holt sie in Wagenfeld 10,04 Prozent.

Die Grünen bleiben mit 8,6 Prozent deutlich unter dem Landesergebnis, verbesserten sich aber ebenfalls in allen Wahlbezirken um bis zu fünf Punkte. In Wagenfeld-Mitte und Butzendorf knackten sie die Zehn-Prozent-Marke.

Die FDP ist in Wagenfeld im Vergleich zu 2017 komplett eingebrochen. Bei der letzten Landtagswahl erreichte sie noch durchgängig zweistellige Werte mit Förlingen (19,50 Prozent) und Haßlingen I (17,19 Prozent) als Hochburgen. Dort reichte es dieses Mal nur für 8,50 beziehungsweise 4,84 Prozent. Einzig die Butzendorfer hielten den Liberalen die Treue. Hier gewann die FDP um 0,21 Punkte auf 14,39 Prozent.

Das Direktmandat des Wahlkreises 38 Nienburg/Schaumburg holte der SPD-Kandidat Grant Hendrik Tonne, der in Wagenfeld mit 32,92 Prozent aber etwas unter seinem Gesamtergebnis blieb. Der CDU-Kandidat Heinrich Kruse schnitt in Wagenfeld mit 41,08 Prozent deutlich besser ab als im gesamten Wahlkreis (34,3 Prozent), holte aber 11,5 Prozentpunkte weniger als sein Vorgänger Karsten Heineking. Der AfD-Kandidat Lutz Harald Knoblich holte mit 8,44 Prozent in Wagenfeld das drittbeste Ergebnis, erreichte aber nicht ganz sein Gesamtergebnis (10,6 Prozent).

Rehden: Scharrelmann stärker als im Schnitt

Während die beiden großen Parteien CDU und SPD sowie die FDP in der Samtgemeinde verlieren, gewinnen die Grünen leicht hinzu. Die größte Gewinnerin aber ist die AfD, die in allen fünf Wahlbezirken ein zweistelliges Ergebnis einfährt.

Die CDU verliert knapp vier Punkte, ist mit 35,59 Prozent aber immer noch stärkste Kraft in der Samtgemeinde. Die größten Verluste (minus sechs Punkte) verzeichnet sie in Barver und Dickel. Da die früheren Wahlbezirke Hemsloher Bruch und Düversbruch in den übrigen Wahlbezirken aufgegangen sind, ist auch die bisherige Hochburg Düversbruch (2017: 62,75 Prozent) so nicht mehr vorhanden.

Die Sozialdemokraten fielen um 2,59 Punkte auf 31,26 Prozent. Verluste gab es insbesondere in Barver und Wetschen (jeweils rund fünf Punkte), in Rehden gewannen sie 2,87 Punkte hinzu.

Die FDP musste in der Samtgemeinde größere Verluste hinnehmen als im Land (minus 3,67 Punkte), erreichte mit 5,87 Prozent aber immer noch einen höheren Stimmenanteil. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie in Wetschen mit 6,7 Prozent.

Die Grünen gewannen zwar um drei Punkte auf 8,91 Prozent, bleiben damit aber deutlich hinter dem Landesergebnis zurück. Ihr bestes Ergebnis erzielten sie mit 10,2 Prozent in Dickel, wo sie fast sechs Punkte hinzugewannen.

Die größten Zugewinne aller Parteien in der Samtgemeinde Rehden holte die AfD mit einem Plus 6,48 Punkten. Mit 12,09 Prozent ist sie deutlich stärkste Kraft. Ihr bestes Ergebnis holte sie in Dickel mit 17,95 Prozent (2017: 9,13) und in Barver mit 15,48 Prozent (2917: 6,78).

Bei den Erststimmen konnte der CDU-Direktkandidat Marcel Scharrelmann sein Ergebnis mit 45,21 Prozent fast halten und schnitt deutlich besser ab als in seinem Wahlkreis insgesamt. Die SPD-Kandidatin Wiebke Wall verlor dagegen deutlich. Für sie ging es um sechs Punkte runter auf 27,18 Prozent. AfD-Direktkandidat Alfons Muhle erreichte mit 14,81 Prozent in der Samtgemeinde ein deutlich besseres Ergebnis als im gesamten Wahlkreis (10,56 Prozent).