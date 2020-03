Lemförde: Jägerhof-Kreuzung soll 2020 Vollampel erhalten

L 853-Sanierung für Jahresende angedacht

+ © Foto: Brauns-Bömermann Die Planungen für eine Vollampel an der Jägerhof-Kreuzung in Lemförde laufen, die Installation soll in diesem Jahr erfolgen. © Foto: Brauns-Bömermann

Lemförde - Von Melanie Russ. Wann genau die Vollampel an der Jägerhof-Kreuzung in Lemförde, an der Haupt- und Elastogranstraße aufeinandertreffen, installiert wird, ist noch offen, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg auf Nachfrage mitteilte. Es soll demnach aber in diesem Jahr geschehen. Derzeit befinde man sich in der Vorbereitung, hieß es.