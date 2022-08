Kurioses um die Grundschule Brockum: Ohne Genehmigung, aber trotzdem mit Zukunft?

Von: Carsten Sander

Teilen

Sanierungskosten von 300 000 Euro würden für die Grundschule Brockum fällig. © Russ

Der Schulausschuss der Samtgemeinde berät ein letztes Mal über den Fortbestand der Grundschul-Außenstelle Brockum. Nach Schätzung aller Kosten erscheint es um 750.000 Euro günstiger, mit der Außenstelle in die Zukunft zu gehen, anstatt sie zu schließen und in Lemförde einen großen Anbau zu realisieren. Aber es gibt noch einen kuriosen Aspekt: Die Grundschule Brockum existiert seit Jahrzehnten ohne behördliche Genehmigung.

Lemförde – Nein, eine Entscheidung über den Fortbestand der Grundschule Brockum wird auch am Dienstag, 23. August, noch nicht fallen. Wenn jedoch der Schulausschuss der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ in einer öffentlichen Sitzung (19 Uhr, Amtshof) ein vorerst letztes Mal den Sachverhalt diskutiert und eine Empfehlung an den Samtgemeinderat formuliert, ist jedenfalls schon mal die Faktenerhebung abgeschlossen. Denn mittlerweile ist klar, über welche unterschiedlichen Investitionsrahmen beraten werden kann. Die von der Verwaltung ermittelten wahrscheinlichen Kosten sind in der Sitzungsvorlage aufgelistet – nach rein finanziellen Aspekten wäre demnach der Erhalt der Grundschule Brockum aktuell die bessere Wahl. Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup sagt nach dem Vergleich der Zahlen: „Aus meiner Sicht kann es keine andere Wahl geben, als den Schulstandort Brockum zu erhalten.“ Kurios allerdings: Die Grundschule Brockum besteht offenbar seit Jahrzehnten ohne behördliche Genehmigung. Im Grunde wird also über eine Schule beraten, die es gar nicht gibt.

Zur Erinnerung: Es geht darum, ob die Grundschule Lemförde einen Anbau mit drei Klassenräumen erhält und die Außenstelle Brockum parallel weiter besteht. Oder ob sechs Klassenräume angebaut werden und alle Schüler von Brockum nach Lemförde wandern. Was gleichbedeutend mit der Schließung des Schulstandorts Brockum wäre.

Variante A: Mit 1,275 Millionen Euro, das hat eine erste Kostenschätzung der Verwaltung ergeben, würde der Anbau von drei Klassenräumen, einem Betreuungsraum sowie allen nötigen Nutzräumen zu Buche schlagen. Für die Schule in Brockum, wo je eine 1., 2. und 3. Klasse beheimatet sind, fallen Sanierungskosten von etwa 300 000 Euro an. Darin enthalten sind energetische Baumaßnahmen (160 000 Euro), eine neue Außen- und Fluchttreppe (30 000 Euro), die Überdachung des Wegs zu den Sanitäranlagen (50 000 Euro) sowie weitere Renovierungskosten (60 000 Euro). Macht in Summe 1,575 Millionen Euro.

Variante B: Für den Anbau von sechs Klassenräumen, zwei Betreuungsräumen und den Nutzräumen wurde ein Investitionsvolumen von 2,325 Millionen Euro ermittelt. Diese Variante wäre also 750 000 Euro teurer. Ein Erlös aus dem dann möglichen Verkauf der Immobilie und des Grundstücks in Brockum ist dabei jedoch nicht berücksichtigt. Er könnte das Defizit noch deutlich abmildern.

Der Schulausschuss wird beraten, seine Empfehlung an den Rat aussprechen, der dann am 6. September die Entscheidung trifft. Brockum ja oder nein – das ist hier die Frage.

Die muss allerdings auch noch auf anderer Ebene beantwortet werden. Wie die Samtgemeinde in der Sitzungsvorlage einräumt, existiert die Außenstelle Brockum derzeit und offenbar schon seit Jahrzehnten ohne eine behördliche Genehmigung. Darauf seien Verwaltung und Schulbehörde erst jetzt aufmerksam geworden, so Mentrup. Eine Genehmigung kann allerdings nachträglich eingeholt werden. Für die Zukunft gilt aber laut „Verordnung für die Organisation der allgemein bildenden Schulen“, dass Genehmigungen für Außenstellen nur befristet vergeben werden dürfen. Heißt: Wenn Brockum als Grundschulstandort fortbestehen würde, müsste in regelmäßigen Abständen die Genehmigung neu eingeholt werden und dafür der Nachweis erbracht werden, dass es – salopp gesagt – nur mit dem Standort Brockum und nicht auch anders geht. Laut Sitzungsvorlage der Samtgemeinde schreibt das Niedersächsische Schulgesetz einheitliche Organisationseinheiten räumlich gebündelt an einem Schulstandort vor. Auch die Auswirkung und Bedeutung dieser Regel wird im Schulausschuss neben den finanziellen, pädagogischen und organisatorischen Aspekten ein letztes Mal zu diskutieren sein.