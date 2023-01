KulturBUNT-Programm: Kleine Spinne, große Löwen und viel Musik

Von: Melanie Russ

Die fünf studierten Musikerinnen von „Legno con Passione“ ihre Leidenschaft für die Blockflöte aus. © Christian Apwisch

Der Verein KulturBUNT Lemförde startet nach einer kurzen Winterpause wieder durch. Das Programm ist so kunterbunt, wie man es vom Verein gewöhnt ist. Lesung für Kinder, kulturelle Ausflüge, ein Multimedia-Vortrag und Konzerte von Barock bis Musical sind im ersten Halbjahr geplant.

Lemförde – Nach einem gelungenen Abschluss mit ausverkauftem Haus und einer kurzen Winterpause startet KulturBUNT Lemförde schon im Januar wieder durch. Das Team um Ursula Vocks hat erneut ein abwechslungsreiches Kulturprogramm zusammengestellt mit einer musikalischen Kinderveranstaltung, Konzerten, Musicalhighlights, einer Multimedia-Reise nach Portugal und ganz realen Fahrten nach Bremen und Loccum.

Auftakt ist schon am Samstag, 14. Januar, mit einer Fahrt zur Kunsthalle Bremen, die „Sunset – Ein Hoch auf die sinkende Sonne“ überschrieben ist. Diesem tagtäglichen Ereignis, das den Betrachter oft berührt, haben sich viele Künstler von Claude Monet bis Andy Warhol gewidmet. Treffpunkt ist um 9.40 Uhr am Bahnhof Lemförde. Der Preis für Zugfahrt ab Lemförde, Eintritt und Führung beträgt 23 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für Anmeldungen und Infos steht Claudia Schaaf-Gendig (claudia.schaaf@gendig.net) zur Verfügung.

Karten-Vorverkauf Die Vorverkaufsstelle für KulturBUNT-Veranstaltungen hat sich geändert. Karten sind ab sofort im Rathaus in Lemförde, Hauptstraße 80, bei Anja Tappe (Bürgerservice), Tel. 05443/20910, erhältlich. Ab dem 1. April erfolgt der Vorverkauf in der Drachenschmiede von Claudia Möhlenpage, die in Kürze an die Hauptstraße 63 gegenüber dem Amtshof umzieht. Der Vorverkauf endet am jeweiligen Veranstaltungstag um 12 Uhr. Kartenbestellungen sind darüber hinaus per E-Mail an kulturbunt@web.de möglich.

Die „Detektivspinne Luise“ krabbelt am Sonntag, 12. Februar, durch den Amtshof in Lemförde. Die Lesung mit Liedern zum Mitmachen für Kinder ab sechs Jahren beginnt um 15 Uhr. Sascha Gutzeit liest dann humorvolle Geschichten der schlauen und neugierigen Detektivspinne Luise vor, die gemeinsam mit ihren Freunden viele spannende Abenteuer erlebt. Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen drei Euro. Kinder-Freikarten und Eintrittskarten sind im Rathaus Lemförde (Bürgerservice, Anja Tappe, Tel. 05443/20910).

Sascha Gutzeit erzählt von den spanneden Abenteuern der Detektivspinne Luise. © Sascha Gutzeit

Klassisch wird es im Rittersaal des Amtshofes am Mittwoch, 22. Februar. Ab 20 Uhr bietet das Blockflötenquintett „Legno con Passione“ mit seinem Programm „The loved ones“ einen musikalischen Rückblick auf die besonderen Stücke von Mittelalter bis Moderne. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.

Passend zum Motto des 775. Jubiläumsjahres des Flecken Lemförde „Lemförde – löwenstark“ geht es am Samstag, 25. März, auch bei KulturBUNT um Löwen, Liebe und mehr. „Kann es wirklich Liebe sein? Musicalhighlights vom König der Löwen bis …“ ist die Veranstaltung überschrieben, die um 20 Uhr im Amtshof beginnt. Eintrittskarten kosten 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse.

Am Mittwoch, 19. April, entführt Klaus Kirmis die Besucher des Amtshofes ab 19.30 Uhr nach „Lissabon und Mittelportugal“. Gemeinsam mit dem Referenten geht es auf eine länder- und kulturgeschichtliche Bilder-Reise in ein hinreißend schönes Land am südwestlichen Rand Europas. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Für KulturBUNT-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos.

Im Mai geht es musikalisch weiter. Am Mittwoch, 24. Mai, ab 20 Uhr ist das Duo „Rock Tales“ im Amtshof zu Gast. Jürgen Rau und Richard Rossbach erzählen spannende und amüsante Anekdoten über die Größen des Rock und Pop und spielen deren Hits. Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro und an der Abendkasse für 15 Euro.

Jürgen Rau und Richard Rossbach (r.) erzählen im Amtshof „Rock Tales“. © Studio-b8.de

Das erste Veranstaltungshalbjahr endet, wie es begonnen hat: mit einem Ausflug. Am Sonntag, 4. Juni, geht es mit dem Bus nach Loccum. Auf dem Programm stehen ein Besuch des Heringsfängermuseums Heimsen und des Klosters Loccum. Der Preis für Busfahrt, Eintrittspreise/Führungen und Mittagessen beträgt 50 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind ab dem 1. März bei Ernst Völkening, Tel. 05443/8600, möglich. Er gibt bei Bedarf auch weitere Infos.