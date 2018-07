Zwei Brände fordern die Feuerwehren

Ein Flächenbrand in Quernheim forderte die Feuerwehr am Samstagmorgen heraus.

Quernheim/Lembruch - Gleich zwei Einsätze forderten die Feuerwehren der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ am Samstagmorgen heraus.

Kurz vor 10 Uhr meldete ein Passant einen ausgedehnten Flächenbrand am Schwatten Damm in Quernheim. Dort standen etwa 1,5 Hektar eines teilweise abgeernteten Getreidefeldes in Brand und das Feuer drohte sich durch den starken Wind weiter auszudehnen.

Trockenes Gras am Fahrbahnrand der genannten Straße war laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen griffen anschließend auf das Feld über.

Die mit Funkmelder und Sirene alarmierten Ortsfeuerwehren aus Brockum, Quernheim, Lemförde und die Löschgruppe aus Oppendorf konnten das Feuer nach kurzer Zeit erfolgreich eindämmen. Zusätzlich unterstützte ein heimischer Landwirt, der mittels Trecker und Grubber die Ausbreitung effektiv verhindern konnte.

Das ebenfalls alarmierte Tanklöschfahrzeug aus Lembruch brauchte nicht mehr auszurücken. Ebenfalls waren Beamte der Polizei aus Diepholz und ein Rettungswagen vor Ort. Die Einsatzleitung lag in den Händen von Brockums Ortsbrandmeister Marco Stickan.

Fünf Feuerwehren rückten für den Küchenbrand aus

Kaum waren die Einsatzkräfte wieder an ihren Standorten zurück, da rief eine gemeldete Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Großen Straße in Lembruch nun die Feuerwehren aus Lembruch, Hüde, Marl, Lemförde und Quernheim an den nächsten Einsatzort.

Hier war es zu einem kleinen Küchenbrand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gekommen. Die eingesetzten Atemschutzgeräteträger der Ortsfeuerwehr Lembruch konnten den Brand schnell ablöschen, sodass kein größerer Schaden entstand und niemand verletzt wurde.

Auch hier waren die Beamten der Polizei aus Diepholz und der Rettungswagen eingesetzt. Den Einsatz leitete der Lembrucher Gruppenführer Torsten Diers. Als Brandursache ermittelten die Beamten ein Küchengerät, das in fahrlässiger Weise auf einer warmen Herdplatte zurückgelassen worden war. - ms