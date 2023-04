Krümel und Dolly wirbeln auf dem Hof Tomte Staub auf

Von: Melanie Russ

Classic-Pony Krümel ist schon ein echter Profi in der Gartenarbeit und braucht nur noch wenig Anleitung von Besitzerin Angela Rosslenberoich und Praktikant Nils. © Russ

Die zwei Ponys Krümel und Dolly helfen auf dem Solawi-Hof Tomte in Brockum bei der Gartenarbeit. Die Solidarische Landwirtschaft geht ins vierte Jahr und sucht weitere Ernteteilhaber.

Brockum – Krümel ist schon ein echter Profi. Fast selbstständig zieht er den kleinen Pflug schön gleichmäßig über den Gemüseacker, bleibt am Ende der Furche stehen und dreht sich langsam um 180 Grad, während der Mensch hinter ihm den Pflug wendet. Nur kleine Kommandos mit dem Zügel sind nötig, um das Classic-Pony zu leiten. Vor einem Jahr sah das noch anders aus, erzählt Angela Rosslenberoich. Denn Krümel und das zweite Classic-Pony Dolly waren kleine Reitschüler auf ihrem Rücken gewohnt und mussten erst mal lernen, Gerätschaften wie Häufelpflug, Egge oder einen kleinen Anhänger zu ziehen. „Im ersten Jahr haben wir viel geübt“, so Rosslenberoich. In dieser Saison kommen die Ponys erstmals richtig zum Einsatz.

Angela Rosslenberoich ist eigentlich Reitlehrerin, arbeitet aber seit etwa einem Jahr gemeinsam mit ihrem Mann David als Gärtner auf dem Solawi-Hof Tomte von Juliane und Gernot Jacob in Brockum. An diesem April-Morgen haben sie nicht nur Unterstützung von ihren Vierbeinern, sondern auch von fünf Neuntklässlern einer Waldorfschule aus dem Ruhrgebiet, die auf dem Hof ein Schulpraktikum absolvieren. „Die Arbeit ist sehr entspannend. Und es macht Spaß, mit Pferden umzugehen“, sagt Nils, der zusammen mit Krümel schon ein gutes Team bildet.

Die beiden Ponys haben die Arbeit auf dem 0,5 Hektar großen Gemüseacker erheblich erleichtert, denn schweres Gerät soll dort nicht zum Einsatz kommen, um den Boden zu schonen. Aber alles händisch zu entkrauten und zu bearbeiten, ist reichlich aufwendig. Und im Folientunnel hätte ein Trecker ohnehin keinen Platz. Die beiden kleinen und wendigen, aber dennoch sehr kräftigen Classic-Ponys – nahe Verwandte des Shetlandponys – kamen darum gerade recht. „Sie sind sehr leicht und verdichten den Boden nicht so stark wie ein Trecker“, erklärt Gernot Jacob. Dadurch würden die Mikroorganismen im Boden nicht zerstört und der Boden könne Wasser deutlich besser halten. Und ganz nebenbei produzieren sie auch noch Dünger für die Beete.

Schon bald wollen Juliane Völkle-Jacob und Gernot Jacob Pilze ernten, die auf diesen noch etwas unscheinbaren Baumstümpfen wachsen werden. © Russ

Neben der Bewirtschaftung mit Ponys ist auf Hof Tomte eine weitere Neuheit hinzugekommen: ein Pilzgarten. Es werden Austernseitlinge und Shitake angebaut, aber auch weniger bekannte Arten wie Igelstachelbart, Samtfußrübling (wächst auch im Winter) oder Limonenseitling (wächst auch im heißen Sommer). So sollen die Teilhaber fast das ganze Jahr hindurch mit Pilzen versorgt werden.

Aktuell seien etwa 80 Ernteanteile vergeben, berichtet Juliane Völkle-Jacob. Das ist nicht ganz so viel wie erhofft, trotzdem ist sie mit der Entwicklung zufrieden. „Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung“, blickt sie auf die Neuausrichtung des demeter-zertifizierten Familienbetriebs als Solidarische Landwirtschaft im Jahr 2020 zurück.

„Wir waren sehr verwöhnt in den ersten zwei Jahren. Letztes Jahr gab es eine kleine Delle“, ergänzt Gernot Jacob. Diese Delle sei aber in allen Bereichen zu spüren gewesen. Jetzt geht das Paar zuversichtlich ins vierte Jahr. „Unser Baby ist aus dem Gröbsten raus. Jetzt hoffen wir, dass es sich gut entwickelt“, so Gernot Jacob. „Für dieses Jahr können wir uns gut vorstellen, dass noch ein paar Anteile dazukommen“, ergänzt Juliane Völkle-Jacob. Denn: „Unser großes Ziel ist es, ein Gemüselager zu bauen“, verrät Gernot Jacob. Und dafür braucht es Kapital.

Infoveranstaltung Bevor die Bieterrunde für die Vergabe der Ernteanteile für die kommende Saison ansteht, laden Juliane und Gernot Jacob zu einer Infoveranstaltung auf ihrem Hof, Schwacken Hagen 21 in Brockum, ein. Am Samstag, 22. April, ab 16 Uhr werden sie über Grundsätzliches zum Thema Solidarische Landwirtschaft informieren, erklären, was eine Mitgliedschaft in der Solawi beinhaltet, und zeigen, wie Gemüse, Obst und Fleisch auf ihrem Hof produziert werden. Weitere Informationen gibt es unter www.hof-tomte.de oder unter Telefon 05443/360.