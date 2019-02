Kreative Mitmachaktionen

Lemförde - Was haben Feuerwehrmann Sam und Dagobert Duck mit dem „Lemförder Sommer“ zu tun? Das fragten sich die Teilnehmer der Planungsgruppe „Kinderprogramm“, die sich jetzt zum ersten Mal im evangelischen Gemeindehaus traf. Eingeladen hatten Nadine Schliebe, Cordula Lindemann und Ingo Jaeger. Alle drei hatten sich bereits beim letzten Sommerfest für die Organisation des Kinderprogrammes verantwortlich gezeigt. Dies geht aus einer Mitteilung der Planungsgruppe hervor.

Vertreter des Sportvereins, der Kirchengemeinden, der Kitas, des OLE, der Jugendgruppe des Deutschen Roten Kreuzes, des Familienzentrums, die Jugendpflegerin der Samtgemeinde Lemförde und Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch waren gekommen, um Ideen für den „Lemförder Sommer“ 2019 zu sammeln. Dieser wird vom 14. bis 16.Juni im Bürgerpark veranstaltet, so die Gruppe.

Diakon Ingo Jaeger hatte sich für dieses erste Zusammentreffen einen besonderen Einstieg ausgedacht. Bilder bekannter Figuren aus Kinderbüchern und Filmen lagen bereit. „Welche Figur gefällt euch?“, fragte er in die Runde und lud dazu ein, sich mit Bezug auf die jeweilige Figur vorzustellen. Diese Kinderhelden werden auch bei den Leuenfort-Spielen am Sonntag, 16. Juni, eine Rolle spielen. Welche genau, wird noch nicht verraten.

Am Samstagnachmittag planen die Verantwortlichen wieder ein Kinderland, bei dem die Vereine und Organisationen neue, aber auch bewährte Angebote machen. Außerdem bietet die Theatergruppe der evangelischen Jugend zum dritten Mal eine Bühnenshow für Kids an. „Nach den gelungenen Darbietungen der Vergangenheit dürfen wir gespannt sein, mit welcher Show sie Groß und Klein wieder in ihren Bann zieht“, so Budke-Stambusch.

Sie informierte die Planungsgruppe, dass sich auch die BASF am Samstag mit einem neukonzipierten Kinderlauf einbringen werde.

Auch in diesem Jahr soll eine kreative Mitmachaktion für Kinder im Vorfeld des Festes nicht fehlen. Am frühen Sonntagnachmittag sollen in feierlichem Rahmen die Ergebnisse präsentiert werden.

Wer noch Interesse hat, sich beim Kinderprogramm einzubringen, ist eingeladen, sich entweder bei Ingo Jaeger zu melden oder zum nächsten Treffen der Planungsgruppe am 9. Mai, um 19.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus zu kommen.

Wir dürfen gespannt sein, mit welcher Show die evangelische Jugend Groß und Klein in ihren Bann zieht.

Stephanie Budke-Stambusch Bürgermeisterin