Kosten für Krippe mehr als verdoppelt

Samtgemeinde muss 250 000 Euro zahlen

Lemförde/Hüde - Die Einrichtung einer Krippengruppe in Hüde mit 15 Plätzen wird für die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde sehr viel kostspieliger als geplant. Ende 2017 hatte der Samtgemeinderat für den Ausbau im Gemeindehaus eine Kostenbeteiligung von 100 000 Euro gebilligt. In der Sitzung am Dienstagabend erhöhte er die Summe auf 250 000 Euro – einstimmig, aber teils mit „erheblichen Bauchschmerzen“.