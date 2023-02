Konzert des Musikvereins Lemförde: Großer Andrang im Rittersaal

Von: Simone Brauns-Bömermann

Der „Musikverein Altes Amt Lemförde“ hat zwar Mitwirkende verloren, aber nicht seine Anziehungskraft. © Brauns-Bömermann

„Ausverkauft!“ Dass er dieses Wort mal benutzen würde, darauf hat Dr. Matthias Henseleit oft gehofft. Nun war es soweit. Beim Konzert des Musikvereins „Altes Amt Lemförde“ war der Rittersaal voll besetzt und das Publikum am Ende begeistert.

Lemförde – Vielleicht muss Musik oder Kultur mit dem Prädikat „Eintritt frei“ versehen werden, damit die Besucher in Masse kommen. Oder eine lange Pandemie muss die Bevölkerung nach Musik und Kultur hungern gelassen haben. Vielleicht ist wie beim Konzert des Musikvereins „Altes Amt Lemförde“ aber auch einfach die Verbundenheit zu dem Ensemble, die am Samstagabend etwa 150 Menschen in den Rittersaal lockte.

„Ich habe es noch nie gesagt, das Wort „Ausverkauft“, kommentierte Moderator Dr. Matthias Henseleit den Andrang. Diesmal durfte er. Im prall gefüllten und mit 120 Stühlen ausgestatteten Saal saßen die Zuhörer sogar in den Fensternischen und auf dem Gang. Vielleicht war es auch das leckere Fingerfood-Buffet im Entré, auf jeden Fall war es ein verspäteter Jahresempfang für alle Musikliebhaber in und um Lemförde.

Ausverkauft! Im Lemförder Rittersaal blieb kein Platz unbesetzt. © Brauns-Bömermann

„Wir sind wieder da, wenn auch ein wenig abgemagert“, erläuterte Henseleit die Ensemblegröße, freute sich aber andererseits über junge neue Spieler. Die neue Vorsitzende des 1891 gegründeten Musikvereins Kristina Randermann begrüßte überwältigt die zahlreichen Gäste. Wer von denen einen der roten Rittersessel ergatterte, durfte sich wie der letzte Graf von Diepholz fühlen. Allerdings zu anderen Tönen: Ein Medley aus acht Filmen der Harry Potter-Saga, die Töne aus den Katakomben des Phantom der Oper und der Serie Game Of Thrones. Dazu Johann Pachelbels Kanon in D, ein Ostinato in Pachelbel-Schema.

Henseleit ist bekannt für seine stichhaltigen und humorvollen Anmoderationen, die gehören genauso dazu wie die Musik. Dass „Sound Of Silence“ von Simon & Garfunkel unter der Dusche komponiert wurde, und dass Art Garfunkel Architektur studierte, solche Infos nimmt man mit nach Hause. Das Publikum war begeistert. sbb