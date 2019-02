Konjunktureller Gegenwind

BASF Polyurethanes erwirtschaftet 2,9 Milliarden Euro Umsatz / Leichtes Minus

+ Die BASF Polyurethanes in Lemförde will ihren Standort weiter modernisieren. Foto: Medienpark Ankum

Lemförde - Während die BASF-Gruppe insgesamt im vergangenen Jahr ein leichtes Umsatzplus von zwei Prozent verzeichnete, blieb der Umsatz der BASF Polyurethanes in Lemförde in Höhe von 2,9 Milliarden Euro leicht hinter dem Vorjahr zurück. Die Zahl der Mitarbeiter in Lemförde erhöhte sich dagegen auf 1 779 Beschäftigte (Vorjahr: 1 635) inklusive 67 Auszubildende und dual Studierende (Vorjahr: 60). Insgesamt sind in der BASF-Gruppe rund 122 000 Mitarbeiter tätig. Die Bilanz stellte das Unternehmen gestern in Ludwigshafen vor.