Kleine Geräte im Fokus

Brockum - Von Jannick Ripking. Freier Eintritt, besondere Angebote und Aktionen – diese Kombination zog am Montag, den dritten Markttag, viele Besucher zur Landmaschinen- und Gewerbeschau sowie in das Zelt der Tourismusmesse auf dem Brockumer Großmarkt. Dabei berichteten die Aussteller von verändertem Kaufverhalten der Besucher und ziehen insgesamt eine positive Zwischenbilanz.

Friedrich Pfannenschmidt, Betriebsleiter von Pfannenschmidt Landtechnik aus Hüde, ließ sich seine gute Laune auch nicht von der Tatsache, „dass wir in diesem Jahr etwas weniger verkauft haben als bei den letzten Malen“, nicht nehmen. „Wir haben wieder einmal viele gute und nette Gespräche geführt, und es ist nicht so, dass wir gar nichts verkauft hätten. Sonst würden wir hier wohl auch keinen Stand haben“, witzelte er.

Bei der 461. Auflage des Brockumer Traditionsmarktes beobachtete er auch, dass sich nicht nur das Kaufverhalten der Besucher geändert habe: „Die Leute sind zwar da, aber sie gehen dieses Mal weniger aktiv an die Stände als sonst.“ Diese Ansicht bestätigte fast jeder Vertreter der ausstellenden Betriebe. Pfannenschmidt sieht den Grund darin, dass „die letzten zwei heißen Sommer das Problem sind“. Durch die Hitze sei der landwirtschaftliche Ertrag geringer und die Käufer in diesem Jahr zurückhaltender gewesen, so die Einschätzung des Betriebsleiters.

In diesem Jahr standen besonders kleinere Geräte, wie Rasenmäher, Sägen oder Zubehörteile im Fokus der Käuferschaft. Andreas Bork, ein Vertreter von Grotemeier aus Lemförde, bestätigte diesen Trend: „Wir bieten in diesem Jahr hauptsächlich Akkuprodukte und Akkusägen an. Zusammen mit Motorsägen läuft der Verkauf unserer Ausstellungsstücke sehr gut. Wir sind zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Brockumer Marktes.“

Im Zelt der Tourismusmesse informierten sich die Besucher über Reiseangebote aus Nah und Fern. Und dass die Tourismusmesse nicht nur die Besucher, sondern auch immer wieder neue Aussteller anlockt, bewies der Stand des Chocoversums aus Hamburg: Das Schokoladenmuseum war zum ersten Mal auf dem Brockumer Markt zu Gast und die Verkäuferinnen am Stand des Museums waren begeistert: „Wir sind sehr überrascht von der Größe des Marktes. Wir haben uns aber sofort in die Messe verliebt und wir kommen nächstes Jahr bestimmt wieder.“

Auch Jürgen Gronert, Geschäftsführer und Inhaber von BE-Reisen aus Minden, konnte und wollte nicht klagen: „Ich bin seit Anfang an bei der Tourismusmesse dabei. Hier ist immer viel los, heute besonders, weil der Eintritt frei ist.“

Er habe nach etwa zweieinhalb Markttagen schon fast 1 000 Kataloge an den Mann gebracht. Vorrangig möchte er durch seinen Stand seine Stammkunden über das aktuellste Reiseprogramm informieren: „Ich kenne ungefähr 80 bis 90 Prozent meiner Kunden mit Vornamen. Davon lebe ich.“, erklärte er. „Aber direkt am Samstag hat jemand eine Reise hier bei mir gebucht. Heute gab es für ihn die Bestätigung.“