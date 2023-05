Kitzretter schlagen Alarm: Helfer können Tiere in Lebensgefahr bringen

Von: Anja Schubert

Allein auf dieser Wiesenfläche haben Morten Bucksch und Malte Rohlfing vier Rehkitze in der Nacht gesichert, die nun nach der Mahd im angrenzenden Feld wieder freigelassen werden konnten. © Anja Schubert

Grüne Kisten am Wegesrand dürfen nicht geöffnet werden. Dort haben Jäger Rehkitze eingesperrt, damit sie während der Mahd nicht auf ein Feld laufen.

Ströhen/Landkreis Diepholz – Eine grüne Kiste steht verschlossen und verlassen am Wegesrand oder dem angrenzenden Unterholz. Ein ausgesetztes Tier? Nein, weit gefehlt. Es sind Behälter mit Kitzen, die im Rahmen der Kitzrettung mittels Drohne vor der Wiesen- Mahd von Jägern gesichert wurden. Ist eine Wiese gemäht, werden die Tiere wieder in die Freiheit und zurück zu ihren Müttern entlassen. Nicht nur die Ströher Jägerschaft appelliert daher an die Bevölkerung: „Wer eine solch grüne Kiste am Wegesrand sieht: Bitte diese nicht öffnen!“

Kitzrettung mittels Drohne ist mittlerweile verpflichtend

Wiederholt sei es in den vergangenen Tagen dazu gekommen, dass aus Neugierde oder Sorge um vermeintlich ausgesetzte Tiere diese Kisten geöffnet worden und die darin befindlichen Rehkitze entfleucht seien. „Dann war alles umsonst“, sagt Morten Bucksch von der Ströher Jägerschaft. Allein in den letzten Tagen hätten zwei Kitze dadurch letzten Endes dann doch den Mähtod erleiden müssen, weil sie aus der geöffneten Kiste zurück ins hohe Gras gelaufen seien. Deswegen wenden sich die Jägerschaften der Region jetzt an die Bevölkerung.

Die Kitzrettung mittels Drohnen durch die Jägerschaft ist als Unterstützung der Landwirte seit einigen Jahren nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile sei das vor der Mahd sogar verpflichtend und werde bei Nichteinhaltung mit hohen Bußgeldern geahndet.

Gut sichtbare Aufkleber auf den Kisten und Warnhinweise informieren Passanten über den Inhalt der Behältnisse am Wegesrand. Die Wildtierbabys mögen süß und hilflos erscheinen, sie sollten aber auf keinen Fall angefasst und ihre Kisten nicht geöffnet werden, bitten die Wildtierretter. © Schubert, Anja

Zahlreiche Kitze können so jedes Jahr vor dem qualvollen Mähtod bewahrt werden und verenden nicht elendig in den Mähwerken. Die Helfer überfliegen mit mit Wärmebildkameras ausgestatteten Drohnen die Flächen, die von den Landwirten kurz darauf gemäht werden. „In den letzten zwei Wochen haben mein Team und ich bereits rund 70 Kitze gefunden, gesichert und nach der Mahd wieder ausgesetzt“, berichtet Bucksch. Er ist im gesamten Landkreis Diepholz zur Stelle, wenn vor der Mahd die Wiesen abgesucht werden müssen.

Kitze werden exakt dort wieder ausgesetzt, wo die Helfer sie vor der Mahd gefunden haben

Die Kitzrettung mittels Drohne hat mittlerweile auch einen großen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung erlangt. Doch zunehmend plagt die Waidmänner das genannte Problem, dass Passanten oder Kinder aus Unkenntnis die vorübergehend am Wegesrand stehenden grünen Kisten öffnen. „Wir haben diese mittlerweile mit gut sichtbaren Infoaufkleber zur Kitzrettung versehen, die deutlich machen, dass man diese Kisten nicht anfassen und auf gar keinen Fall öffnen soll“, erläutert Malte Rohlfing aus dem benachbarten Preußisch Ströhen, der oft mit Bucksch zusammenarbeitet.

Nach der Mahd würden die Kitze genau an der Stelle wieder ausgesetzt, wo sie eingesammelt wurden, damit die Mutter sie auch findet. Dabei fassen die professionellen Helfer die jungen Wildtiere ausschließlich mit Handschuhen und frischem Gras an. „Damit die Tiere keinen menschlichen Geruch annehmen. Denn dann werden sie von der Mutter verstoßen“, so Bucksch weiter.

„Auch wer ein Kitz in freier Wildbahn sieht oder findet, dieses bitte nicht anfassen – selbst wenn es noch so süß und hilflos erscheint“, richten die Jäger auch besonders ihren Appell an Kinder und deren Eltern. „Denn meist ist die Mutter nicht weit, und einmal von Menschen angefasst, wird ein Kitz von der Mutter nicht mehr angenommen. Die Folge: Es kann in freier Wildbahn nicht überleben und stirbt, oder es wird gefunden und kann im günstigsten Fall als Waisenkind noch mit der Hand aufgezogen werden.“ Gleiches Schicksal würden die Tiere erleiden, wenn Menschen die Kitzboxen öffnen und die Wildtierbabys streicheln.

Wenn junge Wildtiere in den Wiesen in ein Mähwerk geraten, sterben sie einen qualvollen Tod. Das allein ist schon tragisch genug. Doch die Folgen sind noch wesentlich weitreichender und gravierender. Denn es besteht die Gefahr, dass Tierkadaver in die Silage gelangen und das Futter verseuchen. „Es gelangen Leichengifte in die Silage, das führt insbesondere bei Wiederkäuern wie Kühen beim Verfüttern zum plötzlichen Tod“, erläutert Morten Bucksch das Botulismus-Krankheitsbild, eine Schreckensvorstellung für jeden Landwirt. Und ergänzt: „Mit einem Mähwerk zwischen neun und 15 Metern Breite merkt der Fahrer eine Berührung mit einem Tier nicht. Deshalb sorgen wir vorab für größtmögliche Sicherheit.“