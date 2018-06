FDP-Initiative: Kite-Surfen auch am Dümmer?

Landtagsfraktion stellt Antrag

Lembruch/Hüde - Naturschutz und touristische Nutzung unter einen Hut zu bringen, gleicht am Dümmer manchmal einem Spagat. Aktuell gibt es wieder Bestrebungen, das Kite-Surfen an dem Binnensee zu erlauben. Die Dümmer und Steinhuder Meer-Verordnung untersagt dies derzeit, die FDP-Landtagsfraktion würde das gerne ändern. Über einen entsprechenden Antrag der Liberalen beriet der Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen und Klima am Montag erstmals – noch ohne Ergebnis.