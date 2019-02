Kirchenchor Burlage löst sich nach 35 Jahren auf

+ Der Kirchenchor Burlage verabschiedet sich am Sonntag beim Festgottesdienst in der St. Marienkirche von der Bühne. Archivfoto: Bechtel

Burlage - Es hatte sich in den vergangenen Jahren schon angedeutet, jetzt ist es offiziell: Der Kirchenchor Burlage wird sich 35 Jahre nach seiner Gründung auflösen. Am Sonntag, 3. März, singen die Mitglieder ein letztes Mal im Gottesdienst in der St. Marienkirche. „Wir wollen erhobenen Hauptes aufhören“, erklärt Chorsprecherin Angelika Schütter auf Nachfrage.