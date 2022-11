Zehn Kinderpflegerinnen trafen sich in Haus Sonngart, wo vor 50 Jahren alles begann

Nach 50 Jahren trafen sich zehn Kinderpflegerinnen an alter Wirkungsstätte wieder: Vor dem Wohn- und Lernort, dem Haus „Sonngart“. Christa von Husen (links) organisierte das Treffen, Internatsleiterin Hilde Schmitt (2. von links) war selbstverständlich dabei. Gern gesehener Gast war Schwester Oberin des Diakonissen Mutterhauses „Altvandsburg“ Heidemarie Jäckel (rechts). © Brauns-Bömermann

Zehn ehemalige Kinderpflegerinnen genossen 50 Jahre nach ihrer Ausbildung ein Wochenende im Haus „Sonngart“ in Lemförde.

Lemförde – Das Haus „Sonngart“, wo ist das eigentlich? Was war es und was ist es heute? Die Lemförder, die sich mit dem Leben auf dem Gelände des Diakonissen Mutterhauses Altvandsburg auskennen, wissen es. Haus „Sonngart“ war ehemaliges Internat der „Staatlich anerkannten Berufsfachschule für Kinderpflegerinnen.“ Hier lernten und lebten die Anwärterinnen und wurden ausgebildet. Heute wohnen in dem großen gelben Haus an der Hauptstraße Schwestern des Mutterhauses.

Am Samstag trafen sich zehn von 15 Kinderpflegerinnen, die 1974 ihren Abschluss in Lemförde machten. Organisiert hatte das Treffen nach 50 Jahren Mitschülerin Christa von Husen. „Besonders freuen wir uns, dass unsere ehemalige Schul- und Internatsleiterin Schwester Hilde Schmitt bei uns sein kann.“ Aus ganz Deutschland, von Ostfriesland bis Bayern, waren die Schülerinnen, die inzwischen alle im Ruhe- oder Vorruhestand sind, gekommen.

Einige waren bereits am Freitag angereist, um das Treffen in vollen Zügen zu genießen und „von damals“ und heute zu plaudern.

„Die Verantwortlichen in Schulen und Kindergärten wissen gar nicht, wie viel Wertschätzung sie dem Berufsstand gegenüber verpflichtet sind“, nahm sich Schulleiterin Schmitt das Wort. Sie hatte 37 Jahre die Geschicke der kostenpflichtigen Schule mit strenger, aber fachlich guter Hand geleitet. Heute genießt sie ihren Ruhestand auf dem Gelände des Mutterhauses.

Internatsausbildung sei ganz anders als die normale Ausbildung: „Sicher hatten die Schülerinnen schon etwas von einem Internat gehört und auch gesehen, aber nur von außen“. Der Alltag im Internat in Lemförde begann immer mit einer Andacht. Gemeinsame Mahlzeiten, eine Wohngemeinschaft, Hausaufgabenbetreuung gehörten dazu.

„Es war für alle Schülerinnen eine große Umstellung nach der Schulzeit. Aber auch wenn es mal schwer erschien, haben wir das Wichtigste für unseren zukünftigen Beruf hier gelernt“, sagt Christa von Husen.

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“, das fällt bei der Aussage „Oberlehrer artig“ zwangsläufig ein: Die jungen Frauen meisterten die zweijährige Ausbildung und haben ihre Wahl zum Beruf nie bereut. „Natürlich ist es wie in jedem anderen Beruf, mal läuft es gut, mal nicht so gut“, ist einer der Kommentare vor dem Klassenfoto vor dem Haus „Sonngart“. Hier standen sie bereits 1990 zum ersten Klassentreffen nach 16 Jahren nach ihrem Abschluss 1974. „Das Foto müssen wir schon aus Tradition hier auf der Treppe machen“, organisiert Christa von Husen, die schon lange in Lemförde heimisch ist. Im Kreis der Klassenkameradinnen ist auch Schwester Heidemarie Jäckel, heutige Oberin des Diakonissen-Mutterhauses. Sie ist stolz, dass von hier aus die Fundamente der Ausbildung ausgingen.

Das letzte Wort hatte wie in alten Zeiten Lehrerin Schmitt: „Manche Eltern machen es sich heute recht leicht und wälzen die Probleme mit ihren Kindern auf die Erzieherinnen einfach ab.“ Aufgrund der Ausbildung könnten die Absolventen zwar damit fachlich umgehen, aber es sei eine gesellschaftliche Frage. Für den Abend war ein gemeinschaftliches Abendessen geplant, Sonntag sollte die Rückreise starten.