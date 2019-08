Kinder der „Perle“ immer mit dabei

Lemförde – Das Engagement der Mädchen und Jungen des Lemförder Kindergartens „Lutherspatzen“ hat sich gelohnt: Sie hatten sich im Vorfeld des Tags der offenen Tür einiges einfallen lassen und nahmen am Ende mit dem freiwilligen Eintritt zu ihrem Bilderbuchkino, dem Verkauf von Popcorn und gemalten Bildern 103 Euro ein.

„Wir sind überglücklich. Wir konnten sogar zwei Duplo-Eisenbahnen bestellen“, sagte Leiterin Anke Kordes am Montag. Die alte Eisenbahn war vor Kurzem kaputt gegangen und schmerzlich vermisst worden. Morgen fährt Erzieherin Birgit Wittkötter nach Diepholz und holt die Eisenbahnen im Fachhandel ab. Einige Kinder werden sie begleiten, denn Teil des Kita-Konzeptes ist es, den Mädchen und Jungen Selbstständigkeit im Alltag nahezubringen.

Der Tag der offenen Tür hatte am Samstag allerdings mehr zu bieten als gute Unterhaltung. Die Besucher konnten sich über das Konzept der evangelisch-lutherischen Kita informieren und einen Blick in die „Perle“ werfen – den Container, in dem eine neue Gruppe vorübergehend untergebracht ist. Sie erfuhren unter anderem Wissenswertes über das offene Konzept mit drei Funktionsräumen für Rollenspiel, Bau und Konstruktion sowie Kreativität, dem Kindercafé im großen Allzweckraum des Haupthauses und den großen Außenbereich zum Freispiel.

Zwangsläufig führte der Weg der Gäste auch in den neuen Container „Perle“. „Hier können wir nur bedingt nach dem offenen Konzept arbeiten“, erläuterte Kordes. In der Eingewöhnungsphase würden die Kinder dort nach dem Gruppenprinzip betreut, an übergeordneten Veranstaltungen im Haupthaus nähmen sie aber selbstverständlich teil.

Die Angebote in der hellen und gemütlichen „Perle“ ähneln denen im Haupthaus. Mit Puppen- und Bauecke, Küchenzeile, Freiraum auf dem Boden und an Tischen ist quasi ein offenes Konzept im Kleinen entstanden.

Einer, der sich in der „Perle“ wohlfühlt, ist der dreijährige Lias, der am Samstag mit seinen Eltern Nadine und Björn Hohlt und Bruder Jona vor Ort war. Was ihm gefalle? „Alles“, lautete die Antwort.

Um eine Perle ging es auch im Bilderbuchkino, das die Mädchen und Jungen in zwei Aufführungen präsentierten. Die Geschichte, die zugleich lustig und spannend sein sollte, hatten sie sich selbst ausgedacht und dann die passenden Bilder dazu gemalt. „Es haben sich immer acht bis zehn Kinder getroffen, die Geschichte im Detail gemalt und dann entschieden, welche Bilder in den Film sollten“, erläuterte Wittkötter.

Die Geschichte handelt von der Meerjungfrau Anke, die eine Perle vor Gangstern rettet. Ein schlauer Fuchs führt die Polizei auf die Spur des Diebes. Der geht der Polizei in die Falle und auf direktem Weg ins Gefängnis. Das wissende Lachen der Eltern verriet: Ähnlichkeiten mit Leiterin Kordes und Alltagsszenen waren verarbeitet worden.

Beim Rundgang durch die Räume fiel ein Aufsteller mit der Aufschrift „Schatzsuche“ auf. Wie Sprachfachkraft Michaela Speckmann erläuterte, handelt es sich dabei um ein Elternprogramm zur Förderung des seelischen Wohlbefindens von Kindern. Eltern sollen zum Beispiel lernen, genauer hinzuschauen und psychische Auffälligkeiten zu erkennen. Letztere sind laut Speckmann heute keine Einzelfälle mehr. Ab dem 10. Oktober wird es sechs Fortbildungstermine in der Kita geben.

Im Differenzierungsraum fielen die sieben Matratzen auf dem Boden auf: „Das ist derzeit unser Ruheraum für die 46 Ganztagskinder. Die sind mittags sehr müde, da mussten wir improvisieren“, so Kordes. Abhilfe könnte das benachbarte Gebäude vor der Sporthalle schaffen. Einen Teil nutzt der DRK-Kindergarten „Schatzinsel“, die „Lutherspatzen“ etablieren derzeit einen Mitarbeiterraum. Falls das dortige Lager eine andere Bleibe findet, könnte dort ein Ruheraum mit geringem finanziellem Aufwand gestaltet werden, hofft Kordes. sbb