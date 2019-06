Kinder für Naturschutz begeistern

Stemshorn – Lebensraumverbesserung für Eulen und andere Elemente der heimischen Flora und Fauna sowie die Umweltbildung sind die beiden Hauptarbeitsbereiche der Arbeitsgemeinschaft Biotop und Eulenschutz Stemweder Berg. Diese kam zu ihrer Jahresversammlung in Tiemanns Hotel in Stemshorn zusammen und Ute Sorhage als Vizevorsitzende freute sich, viele Mitglieder und Beiräte begrüßen zu können.

Umweltwissenschaftler Dr. Marcel Holy stellte laut Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft die aktuellen Aktionen und Ergebnisse in den Hauptarbeitsbereichen vor. Im Bereich der Lebensraumgestaltung wurden mit den Kommunen und privaten Flächeneigentümern zahlreiche Projekte umgesetzt. So wurden Ackerland in Extensivgrünland umgewandelt, Strauchhecken gepflanzt, Ackerrandstreifen und Streuobstwiesen angelegt und Gewässer saniert. Zudem ist die AG Eulenschutz in Maßnahmen zur Förderung der Zauneidechse im Rahmen des länderübergreifenden Life-Projekts „Atlantische Sandlandschaften“ und eines Projekts zur grenzübergreifenden Förderung des Feuersalamanders im Stemweder Berg eingebunden. Für den Schutz von Rebhuhn und Steinkauz arbeitet die AG mit der Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer (NUVD), den Kommunen und Landwirten im Projektgebiet sowie dem Dr. Jürgen Ulderup-Berufsbildungszentrum in Sulingen zusammen.

Im Bereich der Umweltbildung beteiligte sich die AG Eulenschutz an zahlreichen Veranstaltungen. So waren Mitglieder beispielsweise bei den Dümmer-Naturspielen und beim Apfeltag auf dem Schäferhof in Stemshorn präsent und stellten dort die Arbeit der Organisation vor. An der Von-Sanden-Oberschule Lemförde ist im laufenden Schulhalbjahr eine Naturschutz-AG gegründet worden. „Die AG soll dazu dienen, Kinder an die Natur heranzuführen und Interessen zu vertiefen“, heißt es in der Pressemitteilung. Somit biete die AG die Chance, Kindern vertiefte Kenntnisse zu vermitteln und sie für die Arbeit in Naturschutzorganisationen zu begeistern. Nach einer theoretischen Einführung soll die AG viel Praxis aus verschiedensten Themenfeldern bieten, sodass Abwechslung geboten wird und die Kinder eigene Interessensschwerpunkte finden können. Unterstützt wird die Arbeit der Schul-AG nicht nur von der AG Schutz, sondern auch von der Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer, Biologin Uta Lansing, Schäfer Michael Seel und Dr. Inge Uetrecht, die jeweils Lerneinheiten übernehmen.

Neben Regularien wie der Wahl von Kassenprüfern, des Kassenberichts und der Entlastung des Vorstandes standen auch die Aufnahme neuer Mitglieder und die Wahl des Vorstandes an, bei der laut Mitteilung eine einstimmige Wiederwahl erfolgte. Abschließend galt der Dank der zweiten Vorsitzenden Sorhage den engagierten Mitgliedern und Kooperationspartnern sowie der ZF Friedrichshafen, die die Arbeit der AG Eulenschutz langjährig finanziell unterstütze.

Weitere Infos:

www.eulenschutz.org