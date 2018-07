Kinder machen Zirkus in Hüde

Hüde - Stillsitzen fürs Make-up, obwohl vor Nervosität ganz hibbelig, noch einen letzten Schluck Wasser trinken – natürlich mit Strohhalm, damit der Lippenstift nicht verrutscht –, dann geht’s mit wehenden bunten Tüchern raus in die kleine Manege vor dem Hüder Schützenplatz, wo bereits Eltern, Großeltern und Geschwister auf die Jongleure und Akrobaten warten.

Die gut halbstündige Zirkus-Vorstellung am Freitagnachmittag war Höhepunkt und Abschluss eines fünftägigen Workshops, den die Tourist-Information Dümmerland im Rahmen der Ferienspiele organisiert hatte. Das Programm hatten die Mädchen und Jungen selbst zusammengestellt – unterstützt von den Clowns Lille und Lilli, im richtigen Leben Frank und Eva Kels. „Die Kinder haben toll mitgemacht und waren wirklich richtig gut“, lobte Frank Kels. „Wir haben nur ein paar Tipps gegeben, wie sie die Nummern verfeinern und wie sie Unfälle vermeiden können.“

Im Mittelpunkt standen Akrobatik einzeln oder in der Gruppe und Jonglage mit Tellern, Bällen und Kegeln. Alle Workshop-Teilnehmer durften alles ausprobieren und sich für die Vorstellung die Übungen aussuchen, die ihnen am besten gefielen. Laut Kels waren alle mit Feuereifer dabei und am Ende der täglich fünf Stunden ganz schön platt.

Bei der Zirkus-Vorstellung selbst hielten sich Frank und Eva Kels dezent im Hintergrund und ließen ihre jungen Schützlinge glänzen. Den Zirkusdirektor gab Julian, der mit der Begrüßung des „hochverkehrten Pupsikums“ direkt den ersten Lacher erntete und sich später auch als talentierter Jongleur entpuppte.

Die jungen Akrobaten bewiesen auf dem Ball und dem Einrad großen Gleichgewichtssinn, auf dem „Hochseil“ klappte es dagegen nicht ganz so gut mit der Balance. Aber das war ganz egal. Applaus bekamen sie trotzdem für den Versuch, denn sowohl bei der Vorstellung als auch während des Workshops war für Leistungsdruck kein Platz. Es ging allein um den Spaß an der Freud, und den hatten die Kinder nach eigenem Bekunden an allen fünf Tagen.

mer