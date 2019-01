Kinder fiebern mit Froschkönig mit

Lemförde - Von Christa Bechtel. Seit 2011 hat sich der „KulturBunt“ Lemförde auf seine Fahnen geschrieben, mindestens einmal pro Jahr auch den Kindern etwas Kulturelles anzubieten. Für Sonntagnachmittag hatte Juliane Theinert, die die Aufführungen organisiert, das Theater Töfte aus Halle in Westfalen engagiert, das den vielen kleinen, aber auch etlichen großen Besuchern im Lemförder Rittersaal den „Froschkönig“ präsentierte.

Das Bühnenbild, das Figurenspieler, Schauspieler und Musiker Ralf Kiekhöfel mitgebracht hat, ist eher untypisch für den „Froschkönig“: eine Fachwerk-Hausfront, davor ein Trog und obenauf ein großer Korb. Daneben ein kleinerer Korb, auf dem ein Fußball liegt. Rechts ein Riesenkoffer, links ein paar Tücher nebst Besen - alles ein ziemliches Durcheinander.

„Eine Unordnung ist das hier“, meint denn auch Papa (Ralf Kiekhöfel), der sich vorgenommen hat, den Dachboden aufzuräumen. Für ihn macht das Aufräumen am meisten Spaß mit Musik, und so kann das Publikum einige klassische Stücke genießen. Nach und nach findet Kiekhöfel das eine oder andere Schätzchen wie den König, die Prinzessin und „ach, der alte Frosch“, sagt er grinsend. Denn er hatte seinen Freund aus Kindertagen längst vergessen. „Puh, stinkt der.“ Als er ihn jetzt wieder in der Hand hält, ist es wie in alten Zeiten: Papa und der Frosch streiten sich!

Der Grund ist natürlich die Prinzessin. Den Frosch mochte sie nie, der war ihr viel zu glitschig. Und so ist er immer noch kein Prinz und äußert vehement seinen Wunsch nach Weiterspiel. „Ach, spielen willst du; nichts einfacher als das.“ Schon singt Papa „Tri tra trullala“, was dem grünen Wesen gar nicht gefällt. „Typisch, typisch, typisch. Erst schaut mich der gnädige Herr gar nicht an und ich werde auf diesen Dachboden gestellt. Und als er zufällig mal wieder vorbeikommt, fällt ihm nichts Besseres ein als ‚Tri tra trullala‘“, erklärt der Frosch beleidigt. Nachdrücklich bittet er Papa, heute das Märchen noch einmal „richtig“ zu erzählen, bis zum wundersamen Schluss.

„Es war einmal ein dicker Frosch, der hat gestunken.“ Dieser Anfang gefällt dem Frosch gar nicht. Besser hört sich da an: „In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, da lebte einst ein König…“. Nun erleben die Zuschauer das Märchen richtig - und die kleinen fiebern förmlich mit.

Doch erst einmal ist Ralf Kiekhöfel mit dem König unterwegs, der auf einen Berg steigen und gar tanzen möchte. Und als sich der Frosch am Schluss tatsächlich in einen wunderschönen Prinzen verwandelt, der die Prinzessin sogar küssen darf, sagt der Schauspieler, der mit viel Pathos und Spielfreude die einzelnen Figuren verkörperte: „Aufräumen? Nein! Nutzt das schöne Wetter und esst noch ein Eis.“