Kekze, Tonies und Samis: Die Bücherei Lemförde rüstet ordentlich auf

Die Bücherei am Amtshof in Lemförde konnte ihren digitalen Bestand dank einer 5000-Euro-Spende von der Wiegmann-Stiftung ordentlich aufstocken. Mittlerweile haben sich Tonies, Samis, Kekze, Bookiis und Tiptois zu einer Spezialität der Bücherei entwickelt.

Lemförde – Die Zeiten, in denen es in der Bücherei am Amtshof in Lemförde nur Bücher gab, sind lange vorbei. Jede Menge Tonies, Samis, Bookiis, Tiptois ergänzen inzwischen das klassische Buchangebot. Und Kekze auf die Ohren gibt es auch. Wer jetzt nur Bahnhof versteht, hat vermutlich wenig mit kleinen Kindern zu tun. Denn für sie sind die digitalen Medien gedacht, bei denen die Bücherei in dem schmucken Gebäude neben dem Rathaus in den vergangenen Jahren kräftig aufgerüstet hat. „Wir haben uns ein bisschen darauf spezialisiert, weil viele unserer Kunden Familien mit jungen Kindern sind“, erklärt Kerstin Lagemann vom Bücherei-Team.

Die ganzen Neuanschaffungen sind natürlich nicht gerade günstig. Entsprechend groß war die Freude, als die Wiegmann-Stiftung der Bücherei eine Unterstützung in Höhe von 5000 Euro anbot. „Wir hatten uns für ein Förderprogramm für digitale Medien interessiert. Daraus ist dann aber nichts geworden“, erzählt Kerstin Lagemann. Also kam die Spende gerade recht.

„Das ist eine tolle Einrichtung“, begründet Sebastian Wiegmann, warum die Bücherei – nicht zum ersten Mal – mit einem Teil des jährlichen Ertrags der Stiftung bedacht wurde. Es gebe hier viele engagierte Ehrenamtliche, die allen Menschen das Lesen ermöglichten. Es sei gut zu hören, dass die digitalen Medien so gut angenommen würden. „Und wenn das der Einstieg zum Lesen ist, umso besser.“

Die Tonies sind inzwischen so was wie eine Spezialität der Amtshof-Bücherei. In den kleinen bunten Figuren sind Kinder-Hörbücher gespeichert, die über eine spezielle Lautsprecherbox abgespielt werden können. „Bei den Tonies haben wir noch mal aufgestockt auf jetzt über 300 Figuren“, berichtet Kerstin Lagemann. In der Vitrine zu sehen ist davon allerdings nur ein Bruchteil. Die meisten sind unterwegs, denn die Nachfrage ist riesig. „Wir haben sogar Kunden aus Damme“, sagt Kerstin Lagemann.

„Außerdem haben wir die komplette Reihe der Sami-Bücher angeschafft.“ Und dazu vier Lesebären, die man an die Bilderbücher klemmen kann und die die Geschichte vorlesen, während die Kinder das Buch durchblättern. So können Kinder ab drei Jahren eigenständig in die Welt der Bücher eintauchen und sich Geschichten unendlich oft erzählen lassen. Der Lesebär ist allerdings kein Muss. „Die Bücher werden auch oft ohne ausgeliehen“, so Lagemann.

Ebenfalls zum Angebot gehören inzwischen 60 Kekze – kleine runde Audiodiscs mit kindgerechten Geschichten, die auf spezielle Kopfhörer aufgeklickt werden können und ganz ohne Internet und Bildschirm funktionieren. Ein paar passende Kopfhörer gibt’s in der Bücherei natürlich auch.

Die beiden digitalen Stifte Bookii und Tiptoi mit integriertem Lautsprecher sind für das spielerische Lernen gedacht. Hält der junge Leser den Stift auf eine Stelle im Buch, erfährt er zum Beispiel etwas über Tiere oder Musikinstrumente und hört die passenden Geräusche dazu. Die passenden Bücher zu unterschiedlichen Themen gibt es ebenfalls in der Bücherei – unter anderem aus der Reihe „Was ist Was“.

Es war nicht das erste Mal, dass die Wiegmann-Stiftung die Bücherei unterstützt. Und auch vor deren Gründung Ende 2018 habe Ludwig Wiegmann die Bücherei bei Aktionen wie dem Sommerleseclub Lesefieber unterstützt. „Das ist immer eine große Hilfe gewesen. Sonst hätten wir die Aktionen nicht durchführen können“, sagt Kerstin Lagemann, die gerade die Bücher für den nächsten Sommerleseclub in Empfang genommen hat. Er startet am Freitag, 23. Juni, um 17 Uhr mit einer Eröffnungsparty und geht am Montag, 21. August, mit einer Abschlussparty zu Ende.

Die Bücherei am Amtshof ist dienstags von 14.30 bis 19 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet. Kontakt: Tel. 05443/20958, E-Mail: buecherei.am.Amtshof@t-online.de.