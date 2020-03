Keine Bedenken gegen Baugebiet

Pläne für Wohnhäuser und neue Kita am Koppelweg werden erneut ausgelegt

+ Neue Nachbarn: Neben dem Freizeitbad entsteht ein neues Baugebiet. Skizze: Ingenieurplanung Wallenhorst

Hüde - Von Melanie Russ. Neue Bauplätze und eine Kindertagesstätte sollen bekanntlich am Koppelweg östlich des Freizeitbades in Hüde auf einer 0,77 Hektar großen Fläche entstehen, die derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. Das dafür erforderliche Planverfahren hat eine weitere Hürde genommen. Der Hüder Gemeinderat votierte am Mittwochabend einstimmig dafür, den durch die Stellungnahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ergänzten Planungsentwurf erneut öffentlich auszulegen.