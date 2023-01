Kein unumstößliches Ultimatum für die Grundschule Brockum

Von: Melanie Russ

Die Außenstelle Brockum der Grundschule Lemförde ist bis 2025 genehmigt. Ein Verlängerungsantrag ist laut Schulbehörde aber möglich, wenn die Samtgemeinde einen weiteren Bedarf darlegen kann. © Russ

Die Außenstelle Brockum der Grundschule Lemförde hat eine Genehmigung bis längstens 2025 bekommen. Das Wörtchen „längstens“ verstanden einige als Ultimatum, das es laut Schulbehörde aber nicht ist. Ein Antrag auf Verlängerung der Genehmigung sei möglich.

Lemförde/Brockum – „Längstens“ – ein kleines Wort, das in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ in den vergangenen Tagen für große Aufregung sorgte. Denn längstens bis 2025 hat das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) die Außenstelle Brockum der Grundschule Lemförde genehmigt, die nach Wunsch des Samtgemeinderates doch langfristig weitergeführt werden soll. Das Wörtchen „längstens“ bedeutet aber nicht, dass 2025 zwingend Schluss ist, wie die Behörde auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung erklärte.

„Die Formulierung ,längstens‘ in der Genehmigung stellt kein unumstößliches Ultimatum dar. Die Formulierung bezieht sich vielmehr auf den ersten Teil des Satzes, in dem es heißt: ,Die Außenstelle wird bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus in Lemförde längstens bis…genehmigt‘“, so das RLSB. „Sollte sich die Baumaßnahme über den 31.07.2025 hinaus verzögern, hat der Schulträger die Möglichkeit, einen Antrag auf Weiterführen der Außenstelle zu stellen.“

Laut Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup hatte die Verwaltung die Erweiterung des Lemförder Schulstandorts beantragt und erklärt, es sei geplant, sie frühestens zum Schuljahr 2025/26 in Betrieb zu nehmen. Unter den aktuellen Gegebenheiten in der Baubranche ein sportliches Ziel, das vermutlich nach hinten verschoben werden muss.

Dass die Schulbehörde in diesem Zusammenhang von „längstens“ spricht, hatte Mentrup zunächst als Ultimatum verstanden. Die Samtgemeinde hatte daraufhin in Absprache mit dem Verwaltungsausschuss Klage eingereicht. „Zur Fristwahrung“, wie der Samtgemeindebürgermeister betont, der auch schon das direkte Gespräch mit der Behörde gesucht hat. Wenn sichergestellt ist, dass „längstens“ kein Ultimatum bedeutet und eine Verlängerung möglich ist, „würde ich politisch beraten lassen, ob wir die Klage zurückziehen“, so Mentrup.

Ein Missverständnis ist damit wohl aus der Welt, ein zweites besteht allerdings noch. Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung geht nämlich offensichtlich davon aus, dass die Außenstelle nur noch bis zur Fertigstellung des Anbaus benötigt wird. Denn die Behörde erklärt auf Nachfrage auch: Die Formulierung längstens „wurde gewählt, da der Schulträger in seinem Antrag selbst davon ausgeht, dass der Erweiterungsbau zum Beginn des Schuljahres 2025/26 fertiggestellt ist und den Bedarf für die Außenstelle mit den fehlenden Räumen in Lemförde begründet“.

Die Behörde verkennt dabei, dass der geplante Anbau nicht dazu dient, die Klassen der Außenstelle Brockum aufzunehmen, sondern den durch steigende Schülerzahlen gewachsenen Raumbedarf am Hauptstandort selbst zu decken. Zwar hatte der Samtgemeinderat beschlossen, vorsorglich den Anbau von sechs Schulklassen inklusive Nebenräumen zu planen, um für künftige Entwicklungen gerüstet zu sein. Sie wären notwendig, um auch die Brockumer Schüler aufzunehmen. Umgesetzt werden soll laut Beschluss aber nur der Anbau für drei Klassen mit Nebenräumen und eine Mensa bei Erhalt der Außenstelle Brockum.

„Möglicherweise geht das aus dem Antrag nicht so deutlich hervor“, räumt Lars Mentrup ein. Laut Regionalem Landesamt für Schule und Bildung hat die Samtgemeinde in ihrem Antragsschreiben darauf hingewiesen, dass der Erweiterungsbau in Lemförde erst zum Schuljahr 2025/26 fertiggestellt sein werde und darum die Außenstelle derzeit dringend benötigt werde. Daraus hat die Behörde offenbar geschlossen, dass die Außenstelle nach Fertigstellung nicht mehr benötigt wird. Dieser Umstand ist nun mit der Schulbehörde zu klären. Erste positive Gespräche habe es schon gegeben, weitere sollen in den nächsten Tagen folgen, so Mentrup.

Hintergrund: Grundschul-Außenstellen und ihre Genehmigung Zum rechtlichen Hintergrund von Außenstellen und ihrer Genehmigung erklärt das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB): „Schulen sollen grundsätzlich als einheitliche Organisationseinheiten räumlich gebündelt an einem Schulstandort geführt werden. Die durch eine Außenstelle entstehenden ungünstigeren Klassenbildungen und organisatorischen Schwierigkeiten, zum Beispiel Pendelverkehr von Lehrkräften, gegebenenfalls eingeschränktes pädagogisches Gesamtangebot der Schule, sollen möglichst vermieden werden.“ Außenstellen seien zwar unter den Voraussetzungen der Verordnung für die Organisation der allgemein bildenden Schulen von den RLSB zu genehmigen, sollten grundsätzlich jedoch lediglich eine zeitliche Zwischenlösung darstellen. Demnach ist eine Genehmigung möglich, wenn die Schulleitung, der Schulvorstand und die Konferenzen trotz der räumlichen Trennung ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen können, ein ausreichend differenziertes Unterrichtsangebot gewährleistet ist, ausreichend große Klassen und Lerngruppen gewährleistet bleiben und die Außenstelle für Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen erreichbar ist.

Der Schulträger habe einerseits stets zu hinterfragen, ob angesichts der Schülerzahlen noch ein Bedarf für eine Außenstelle gegeben sei und „hat – sobald zum Beispiel eine Unterbringung aller Jahrgänge in der Stammschule möglich ist – die Aufhebung der Außenstelle zu betreiben. Um sicherzustellen, dass eine Außenstelle nicht länger als notwendig bestehen bleibt und der kommunale Schulträger rechtzeitig die entsprechenden Veränderungen in die Wege leitet, wird die Genehmigung der Außenstelle regelmäßig mit einer Befristung verbunden. An diese gesetzlichen Regelungen müssen sich die RLSB halten“.