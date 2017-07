Karsten Dittmer führt den Lembrucher Hofstaat an

„Der Immobilienjongleur“ regiert mit Ehefrau Beate

Große Zufriedenheit herrschte am Montag beim Schützenverein Lembruch. Alle Throne sind besetzt, der Verein wird im kommenden Jahr von Karsten Dittmer, „der Immobilienjongleur" genannt, regiert.

Lembruch - Lembruchs Schützen haben gefeiert, Schießwettbewerbe veranstaltet und den neuen Regenten ausgeschossen. Der Neue an der Spitze der Schützenschar in Lembruch heißt Karsten Dittmer. Er trägt den Beinamen „der Immobilienjongleur“. Seine Königin ist Ehefrau Beate. „Beate würden wir sehr gerne ,Die Pferdeflüsterin‘ nennen, denn uns ist zu Ohren gekommen, dass sie schon so manchen störrischen Gaul gezähmt hat“, erläuterte Präsidentin Irmgard Binder zur Proklamation.