Mit Junker Jörg unterwegs

Die Arbeitsgruppe der „Ferienkiste“ in der Mitgliederversammlung in Tiemanns Hotel. - Foto: Brauns-Bömermann

STEMSHORN - Es handelt sich bei der Arbeitsgemeinschaft „Ferienkiste“ Altes Amt Lemförde um ein eingespieltes Team, das weiß, was wann zu tun und zu organisieren ist, um den reibungslosen Ablauf der rund dreißig angebotenen Ferienkisten-Aktionen zu gewährleisten.

Trotzdem fragte sich der Vorstand um Cordula Lindemann während der Mitgliederversammlung im Hotel Tiemann erneut, wo die Masse der Aktiven stecke. Zwar ließen sich die über Gebühr aktiven Organisatoren nicht frustrieren, aber sie stellten fest: „Die Nachfrage der Kinderbetreuung in den Ferien mit attraktiven Angeboten ist groß, da halten sich die Eltern nicht so zurück.“

Das war auch der Grund, warum sich der Arbeitskreis entschied, die Beitrittserklärung aus dem Programmheft zu nehmen: „Wir sprechen jetzt die Eltern proaktiv persönlich an“, erläuterte Kassenwartin Kerstin Schumacher. Derzeit hat der Verein 56 Mitglieder und zahlreiche Sponsoren.

Das geplante Programm, das vor den großen Ferien am 9. Juni mit dem Lesefieber beginnt und dann seinen Startschuss am letzten Schultag mit der „School´s out Party“ im Bürgerpark in Lemförde gibt, ist sehr abwechslungs- und ideenreich.

„Wir freuen uns, dass wir viele, die schon mal oder andere, die fast immer dabei waren, begrüßen können als potenzielle Ausrichter“, berichtete Cordula Lindemann. Neu 2017 im Repertoire: Holzhüttenbau des Fördervereins Grundschule, Kochen in der Oberschule vom Förderverein der Oberschule und Eseltrecking vom KiGA. „Wer dieses Mal bei dem Ferienkiste-Musical mitwirken möchte, sollte die Zeit vom 3. bis 8. Juli in seine Urlaubsplanung einbeziehen“, empfiehlt Lindemann. Die Entwicklung und Proben zum eigenen Musical finden von 10 bis 14 Uhr statt, die Organisatoren haben bei Sponsoren für die Mittagessen-Versorgung angefragt.

Das, was die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ den jungen Menschen aus den Mitgliedsgemeinden im Programmheft unter der Überschrift „Sommerferien mit Spaß, Abenteuer, Spannung, Bewegung, Unterhaltung“ wünscht, füllt das Team mit den aktiven Protagonisten mit Leben. Wenn beim Tennis geschnuppert oder der Nachmittag mit Hund oder einem Jäger verbracht werden können. Gesegelt, gesurft, mit dem Stand-up-Paddle auf dem Dümmer viel Spaß entsteht oder per Geocaching die Landschaft erkundet werden kann. Die Kanus werden zu Wasser gelassen, Erste Hilfe am Dümmer gelehrt, gefilzt auf dem Schäferhof oder Papier geschöpft am Dümmer-Museum. Die Arbeit eines Falkners erklärt die AG Eulenschutz, Boule bietet Hermann an und Ingo Jäger offeriert im Lutherjahr Spannendes zum Thema: Mit Junker Jörg (Martin Luther) auf der Wartburg.

Nach so viel Aktion, stehen Erholung und Kultur auf dem Programm: Die Fahrt zur Freilichtbühne Melle und dem Stück „Neue Punkte für das Sams“ und zwei Kinobesuche bereichern die Ferien. Wer dann noch Elan hat, kann den eigenen Bumerang bauen und bei der Beachparty richtig abrocken oder im Hallenbad Hüde Schwimmen und Saunieren genießen.

Die Kasse fand Entlastung, Kerstin Lagemann ist neue Kassenprüferin nach Wahl. „Bitte reicht mir noch Vorschläge für den Ehrenamtspreis zum Sommerfest ein“, bat Lindemann. J sbb