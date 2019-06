Jugendtreff „4You“ dank Unterstützung gut angelaufen

Lemförde – Kaum zwei Monate nach dem Start hatte im Dezember ein Wasserschaden im Obergeschoss den Jugendtreff „4You“ an der Bahnhofstraße in Lemförde ausgebremst. Doch davon ließen sich Jugendpflegerin Martina Feldmann und ihre Unterstützer nicht entmutigen. Wochenlang brummten die Trocknungsgeräte, im März wurde renoviert, und inzwischen ist das ehemalige Archiv der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ wohnlich eingerichtet und fester Treffpunkt für zahlreiche Jugendliche.

Über den etwas holprigen Start sowie die vergangenen und geplanten Aktivitäten berichtete Feldmann am Montagabend in der Sitzung des Jugendausschusses. Noch vor dem offiziellen Start mit Tag der offenen Tür im Oktober hatte die Jugendpflegerin zum Weltkindertag am 20. September einen Aktionstag mit multi-kultureller Essensmeile – bestückt von den Müttern der Jugendlichen – organisiert. Mit etwa 160 Teilnehmern sei die Veranstaltung unheimlich gut besucht gewesen, so Feldmann. Aufgrund des großen Erfolgs soll der Aktionstag, an dem sich auch einige örtliche Vereine beteiligten, in diesem Jahr wieder stattfinden und hoffentlich zu einer Tradition werden.

Viel Zeit hat die Jugendpflegerin in den vergangenen Monaten in die Einrichtung des Gebäudes investiert. Viele Möbel seien gespendet worden, freut sie sich über die vielseitige Unterstützung. Mit ihrem dadurch geschonten Budget könne sie finanziell nicht so gut gestellten Jugendlichen die Teilnahme an Ausflügen ermöglichen.

Billardtisch, elektronische Dartscheibe und Playstation inklusive diverser Spiele sind inzwischen ebenfalls angeschafft – dank der Spende eines örtlichen Unternehmens. Nachdem es nun innen recht gemütlich ist, sollen in den kommenden Monaten der Garten und der übrige Außenbereich gestaltet werden.

Für die anstehenden Sommerferien hat sich Martina Feldmann einige Aktionen überlegt. Im Angebot sind unter anderem T-Shirt-Painting, eine Fahrradtour um den Dümmer, ein Ausflug in einen Zoo, ein Tag am Dümmer mit Tretboot fahren und Minigolf und ein Grillabend. Die Aktionen richten sich an Jugendliche ab 13 Jahren und konkurrieren damit nicht mit dem von der Ferienkiste organisierten Programm. Außerdem soll für Jugendliche ab 14 Jahren ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten werden, der vor allem für diejenigen interessant ist, die für den Führerschein oder ehrenamtliche Aktivitäten einen entsprechenden Nachweis benötigen. Große Vorfreude herrscht bei den Jugendlichen laut Feldmann schon auf die für den Spätherbst geplante Filmnacht mit Übernachtung im „4You“.

Die Besucherzahlen im Jugendtreff schwankten in den ersten Monaten noch erheblich. Im Februar und April kamen laut Feldmann mehr als 70 Jugendliche, im März wegen der Renovierung nur 26 und im Mai wegen Prüfungsstress und anderen Verpflichtungen 38 Jugendliche. mer