Während der Pandemie ist in der Jugendpflege viel weggebrochen

Von: Melanie Russ

Jugendpflegerin Martina Feldmann mit einigen ihrer Kids vor dem Jugendtreff 4You in Lemförde. © Jugendtreff 4You

Lemfördes Jugendpflegerin Martina Feldmann berichtete über ihre Arbeit und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie in der Jugendarbeit.

Lemförde – Was macht die Frau Feldmann eigentlich so in ihrer 30-Stunden-Woche? Eine ganze Menge, wie sich beim Bericht der Jugendpflegerin der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ im Jugendausschuss am Mittwochabend zeigte. Und da das Gremium zuletzt im Juli 2021 getagt hatte, fiel die Liste der Aktivitäten, die Martina Feldmann vorstellte, dieses Mal besonders lang aus. Ihr Fazit: Vieles lief gut, aber hier und da gibt’s Verbesserungsbedarf.

Administrative Arbeiten, Pflege des Instagram-Accounts, Telefonate, Gestaltung der Veranstaltungsflyer, Pressemitteilungen verfassen, Ausflüge und Aktivitäten für die Jugendlichen organisieren, Gespräche mit Jugendlichen und Eltern führen – manchmal auch bei Hausbesuchen, in Seminaren weiterbilden, den Jugendtreff 4You betreuen, abendliche „Kontrollgänge“ an den Treffpunkten der Jugendlichen im Ort und telefonische Erreichbarkeit von 9 bis 19 Uhr. Das alles gehört zum Aufgabenbereich der Jugendpflegerin. Und dann sind da noch die Ferienprogramme, die in diesem Jahr zum Teil gut, zum Teil nicht so gut angenommen wurden. Das Event auf dem Skaterplatz zum Weltkindertag mit rund 90 Teilnehmern war wieder ein großer Erfolg – eine Stunde lang jedenfalls. Dann kam ein Platzregen, und alles war vorbei. „Das war sehr, sehr schade“, bedauert Feldmann.

Auch wenn vieles wieder normal läuft, „der Einfluss von Corona ist noch immer da“, weiß die Jugendpflegerin. Die Kids seien noch zurückhaltend, viel sei in der Jugendarbeit während der Pandemie weggebrochen. Aus anderen Jugendtreffs der Region habe sie gehört, dass die Jugendlichen nur noch wenig Interesse an persönlichen Kontakten und Austausch haben, stattdessen lieber auf ihr Handy starren – ein Nachhall der Kontaktbeschränkungen. „Ganz so schlimm ist es hier nicht“, sagte Feldmann, aber auch sie beobachtet: „Den persönlichen Umgang scheinen viele Jugendliche verlernt zu haben.“

Für 2023 strebt die Jugendpflegerin eine engere Kooperation mit der Oberschule an und hat auch schon ein paar Ideen für Veranstaltungen, mit denen sie die Jugendlichen begeistern möchte: Boxtraining, ein Tag in der Autowerkstatt, bei der Feuerwehr, BASF oder ZF oder mit einem Förster im Wald sind ein paar Beispiele. Außerdem will sie sich verstärkt um die älteren Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahren bemühen, die das 4You bislang nicht anspricht. Dass die Älteren nicht kommen, findet auch Ingo Jaeger, Diakon und beratendes Ausschussmitglied, schade. „Wir müssen weiter auf der Suche sein nach passenden Angeboten.“

Bei den Feierlichkeiten zum 775-jährigen Jubiläum des Flecken Lemförde im nächsten Jahr ist der Jugendtreff natürlich auch dabei. Unter anderem ist im April ein Lego-Wettbewerb im Rittersaal geplant. Außerdem soll es statt des Events auf dem Skaterplatz zum Weltkindertag dieses Mal eine Veranstaltung in der großen Sporthalle geben. „Eine richtig coole Show wie im Fernsehen mit allem Drum und Dran“, verspricht Martina Feldmann.

2022 verzeichnete die Jugendpflegerin bis einschließlich Oktober 588 Besuche von 10- bis 15-jährigen Jugendlichen im 4You. Unter ihnen sind auch sechs bis zehn junge Ukrainer, die recht regelmäßig kommen, aber eher unter sich bleiben. Der Jugendtreff war pro Monat an 14 bis 20 Tagen geöffnet, im September wegen Feldmanns Urlaub nur an sechs Tagen. Im Mai war er komplett geschlossen, weil sie sich einer Operation unterziehen musste und es keine Vertretung gab.

Martina Feldmann betonte in diesem Zusammenhang: „Kinder- und Jugendarbeit lässt sich nicht in Zahlen messen.“ Wenn der Jugendtreff geschlossen sei, tue das einigen Jugendlichen sehr weh. Für den Mai hatte sie die Verwaltung um die Beschäftigung einer Vertretung gebeten. Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup hatte das aber aufgrund der zusätzlichen Kosten, die angefallen wären, abgelehnt, wie er in der Sitzung bestätigte. Kein Problem hätte er dagegen mit der von Ingo Jaeger vorgeschlagenen Alternative, den Jugendtreff mit einem Pool von entsprechend geschulten Ehrenamtlichen weiterzubetreiben, wenn Feldmann erkrankt oder im Urlaub ist. Diese Ehrenamtlichen müssen allerdings erst mal gefunden werden.