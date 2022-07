„Du gibst mir Rückenwind“: Jugendfreizeit der Dümmer-Kirchengemeinden

Gemeinsam stark: Die Jugendlichen mussten zusammen durch ein Netz kommen und über eine Slackline balancieren. © Kirchengmeinde

27 Jugendliche beschäftigten sich bei der Jugendfreizeit der Kirchengemeinden der Dümmerregion mit Schöpfung, Zusammenleben und Identität.

Lemförde – Konzentriert richten alle ihren Blick auf den Ball, der in der Mitte auf einem Metallring liegt. An dem Ring sind Bänder befestigt und jedes Gruppenmitglied hält ein Band in der Hand. Nun soll der leichte Ball transportiert werden. Hindernisse müssen überwunden und Engstellen passiert werden, bis das Ziel erreicht ist. Das geht nur gemeinsam, so erfahren es die teilnehmenden Jugendlichen. Später müssen sie zusammen durch ein Netz kommen und über eine Slackline balancieren und sich dabei gegenseitig unterstützen.

Dies war nur ein Programmpunkt bei der einwöchigen Jugendfreizeit der drei evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden der Dümmerregion, die 27 Jugendliche und elf ehren- und hauptamtliche Teamer in der DJH Porta Westfalica verbrachten. Dort stand das gemeinschaftliche Leben im Vordergrund. Auf unterschiedliche Art konnten die Jugendlichen erfahren, was im Zusammenleben zählt. In Kleingruppen setzten sie sich mit verschiedenen Themen wie „Inklusion“, „Tod und was dann?“ oder den „10 großen Freiheiten“ auseinander und bauten in Auseinandersetzung mit der Schöpfungsgeschichte ihre eigene Welt. Mit Fragen zur Geschlechteridentität beschäftigte sich ein Nachmittag mit Mitgliedern des Vereins Schlau.

„Let the music play“ hieß eine Arbeitsgruppe, bei der alle Jugendlichen gemeinsam ihren eigenen Song schrieben, in dem sie ihr aktuelles Erleben und ihr Lebensgefühl beschrieben. Natürlich wurde dieser Song immer wieder gespielt, und alle sangen begeistert mit. Das gemeinsame Singen spielte insgesamt eine große Rolle. Es wurde bald fast immer irgendwo gesungen, ob bei Wartezeiten, auf den Fluren oder auf der Heimfahrt im Bus. Das Lied „Rückenwind“ war einer der Schlager.

Eines Morgens erlebten die Jugendlichen eine Überraschung: Sie wurden von einer Glocke statt eines Popsongs geweckt und Mönche und Nonnen luden singend zum Morgengebet ein. Der ganze Tag war eine Zeitreise in die Reformationszeit, bei der die jungen Menschen spielerisch etwas über das damalige Geschehen erfahren konnten und am Abend die Hochzeit Martin Luthers mit Katharina von Bora gefeiert wurde.

Rollen- und Geländespiele, Improtheater, Challenges, Spiele und Spaß prägten die Tage. Selbst die große Hitze tat der guten Laune und Spielfreudigkeit der motivierten Jugendlichen und des engagierten Teams keinen Abbruch. Nach dieser Woche in guter Gemeinschaft fiel den Jugendlichen der Abschied schwer, und alle freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen.