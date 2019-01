Jugendfeuerwehr mit Nachwuchsarbeit zufrieden

Lembruch - „Wir haben eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit geleistet. Allein fünf Jugendliche konnten aus der Kinderfeuerwehr übernommen werden. Zwei frisch gebackene junge Feuerwehrmänner wurden an die Einsatzabteilungen übergeben!“ Dieses stolze Fazit zog Arne Klös, Jugendfeuerwehrwart der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, während der Jahreshauptversammlung im Lembrucher Schützenhaus.

In seinem Jahresrückblick gab Klös laut Mitteilung der Feuerwehr einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Jugendabteilung - angefangen beim Tannenbaumsammeln im Januar über viele Sportveranstaltungen, den Besuch im Espelkamper Schwimmbad Atoll und im Kletterwald im Nettetal und diverse feuerwehrtechnische Dienste bis hin zur Besichtigung der Berufsfeuerwehr in Bielefeld. Höhepunkt war allerdings das Kreiszeltlager in Sudwalde, bei dem die verschiedenen Altersklassen die Plätze 22 und 64 erreichten, sowie in der Gesamtwertung den 16. Platz unter 93 Gruppen.

Einstimmig fiel die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder Robin Blumberg (Kassenwart), Marius Hoffschneider und Linus Marten (Jugendsprecher), Jannik Tomoor (Schriftführer), Jürgen Hoffschneider und Stefan Schliebe (Elternsprecher) sowie Leon Tschipke, Chantal Hoffschneider und Robin Blumberg als Jugendhelfer aus. Neuer Kassenprüfer ist Richard Koggenhop mit Stellvertreter Dominik Fuchs.

Die beste Dienstbeteiligung verzeichneten Leonie Diers und Marius Hoffschneider. Jannik Tomoor ist Jugendfeuerwehrmitglied des Jahres 2018, wozu ihm Klös gratulierte. Besonderen Dank sagte er Robin Blumberg und Chantal Hoffschneider für ihren unermüdlichen Dienst über viele Jahre hinweg.

An der Versammlung im Lembrucher Schützenhaus nahmen zahlreiche Mitglieder der Jugendfeuerwehr, Gemeindebrandmeister Friedhelm Dannhus, viele Ortsbrandmeister, Funktionsträger und Kameraden aus den verschiedenen Ortsfeuerwehren sowie Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe mit Ordnungsamtsleiter Uwe Allhorn teil. Alle Gäste sprachen in ihren Grußworten laut Mitteilung Lob, Dank und Anerkennung für die sehr wertvolle Arbeit in dieser Jugendorganisation aus. Insbesondere Dannhus und Scheibe freuten sich über die erfolgreiche Arbeit und wünschten sich auch für das laufende Jahr so viel Freude und Engagement, wie sie es schon seit Jahrzehnten gewohnt seien.