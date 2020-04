Jugendarbeit ist schwieriger Spagat

OLE-Mitarbeiter müssen jungen Menschen mit Abstand nah sein / Homeoffice nicht machbar

+ OLE-Geschäftsführer Dirk Feldkötter freut sich über die Lieferung der ersten Mund-Nase-Masken und hat schon die nächste Bestellung aufgegeben. Foto: OLE

Lemförde - Von Melanie Russ. Kinder- und Jugendhilfe bedeutet für die Mitarbeiter des Lemförder Vereins OLE (Orientierung, Leben, Entwicklung) in Zeiten von Corona gleich in mehrfacher Hinsicht einen schwierigen Spagat. Zum einen müssen sie den in der Einrichtung betreuten Jugendlichen ein Gefühl von Nähe geben, ohne ihnen wirklich nahe zu kommen. Zum anderen müssen sie ihren Dienst, bei dem sie unweigerlich mit anderen Menschen in Kontakt kommen, mit dem privaten Umfeld in Einklang bringen, in dem es möglicherweise Menschen gibt, die vom Coronavirus besonders bedroht sind.