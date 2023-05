Festakt zum Jubiläum: Lemförde ‒ ein löwenstarker Ort

Teilen

Flecken-Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch begrüßte etwa 80 geladene Gäste zum offiziellen Festakt zum 775-jährigen Jubiläum des Flecken Lemförde im historischen Rittersaal. © Silvia Lange

Etwa 80 geladene Gäste waren zum offiziellen Festakt zum 775-jährigen Jubiläum des Flecken Lemförde in den Rittersaal gekommen.

Lemförde – „Lemförde – löwenstark“: dieses Motto – angelehnt an das Lemförder Wappentier – begleitete die rund 80 geladenen Gäste des offiziellen Festaktes zum 775-jährigen Jubiläum des Flecken, die am Freitag im Rittersaal empfangen wurden. Gleich am Eingang bekam jeder Besucher neben einer „Jubiläums-Praline“ eine kleine Aufgabe mit auf den Weg: Auf einer Postkarte sollte notiert werden: Was findest du an Lemförde „löwenstark“? Die Antworten waren sehr vielfältig und wurden in der späteren Jubiläumsansprache der Flecken-Bürgermeisterin, Stephanie Budke-Stambusch, auch gleich aufgegriffen.

„In Lemförde wurden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft viele richtige Entscheidungen zur Entwicklung des Ortes getroffen“, lautete das Urteil eines Karten-Verfassers. Eine andere Karte befand: „Lemförde verbindet die Vorteile von ‚Städtchen‘ (Einkaufsmöglichkeiten, Park, …) und Dorf (ländliche Umgebung, keine Parkplatznot, …) miteinander und ist wunderschön gelegen.“ Eine weitere Karte hob das Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner hervor, das Lemförde „löwenstark“ macht.

Passend dazu prangte auf der Bühne des historischen Rittersaals der große, bunte hölzerne Löwe, den Schülerinnen und Schüler der Grundschule anlässlich des letzten „Lemförder Sommers“ mit ihren Lieblingsmotiven bemalt hatten. „Darauf erkennen Sie schnell, welche Orte den Kindern hier in Lemförde wichtig sind: Der Amtshof, der Bürgerpark, die Sportanlagen, der Stemweder Berg, die Supermärkte, die Schule finden sich dort wieder“, unterstrich Stephanie Budke-Stambusch in ihrer Rede. „Dieser Löwe ist ein Werk von vielen Einzelnen und wirkt letztlich doch nur in seiner Gesamtheit. Nur so erstrahlt er in bunten Farben, voller Pracht und Größe“, fand sie und zog eine Parallele zur Ortsgeschichte: „Auch der Flecken Lemförde hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1248 stetig weiterentwickelt und wurde durch den Einsatz vieler einzelner Bürgerinnen und Bürger zu dem, was er heute ist: ein löwenstarker Ort.“

Gemeindedirektor Lars Mentrup dankte für die Glückwünsche und das Sponsoring der Gewerbetreibenden, das die vielen über das Jahr verteilten Jubiläumsaktionen möglich gemacht hat. Unter den Gratulanten tummelten sich die Bürgermeister der Nachbar-Kommunen und der anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Lemförde, Vertreter der Landkreise Diepholz und Vechta, Ratsmitglieder des Flecken Lemförde, die hiesigen Landtagsabgeordneten, Vertreter der örtlichen Banken und Kirchen ebenso wie Lemförder Geschäftsleute. Auch die Alt-Bürgermeister von Lemförde, Jürgen Müller und Ulrich Zieske, sowie die ehemaligen Gemeindedirektoren Herbert Petering und Ewald Spreen nahmen an der Feierstunde teil.

Der stellvertretende Landrat Volker Meyer hob in seinem Grußwort hervor, dass ein Jubiläum immer auch die Gelegenheit sei, den Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken. Er rief die Einwohnerinnen und Einwohner dazu auf, an den weiteren, noch geplanten Aktivitäten zahlreich teilzunehmen.

Der Samtgemeinde-Archivar Ludger von Husen gab mit einigen Ausführungen zur Burg „Sturenberc“ und der Gründung einer Siedlung im Jahre 1248 einen Einblick in den historischen Hintergrund des Jubiläums, das „Schootis“ sorgte für den kulinarischen Rahmen des Festaktes und Musiker Wolff Hartmann erfreute die Gäste mit vielfältigen Instrumental-Stücken während der Ansprachen. Das insgesamt kurzweilige und gleichzeitig festliche Format der Feierstunde sorgte für viele zufriedene Gesichter – auch seitens des Teams des Rathauses um Kerstin Schult, das den Festakt von der Logistik bis zum Kellnern auf die Beine gestellt hatte. itu