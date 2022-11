Brockumer Kirche feiert 50-jähriges Jubiläum

Von: Melanie Russ

Unterhaltsamer Rückblick: Pastorin Bettina Burkhardt, Birte Thölke-Reitmeyer (Mitte) und Anke Lübker erzählten in einem Rollenspiel von den Besonderheiten der Brockumer Kirche. © Russ

Mit einem unterhaltsamen Festgottesdienst wurde das 50-jährige Jubiläum der Kirche in Brockum gefeiert. Sie sei ein Ort der Freude und der Trauer, an dem jeder Mensch freundlich aufgenommen werde, sagte Pastorin Bettina Burkhardt.

Brockum – Eine Kirche ist für viele Menschen nicht einfach nur ein Gebäude. Sie sei ein Ort der schönen, traurigen und auch lustigen Erinnerungen, an dem Platz sei für Freude und Trauer, und an dem jeder Mensch freundlich aufgenommen werde, sagte Pastorin Bettina Burkhardt am Sonntagnachmittag im Festgottesdienst über die Brockumer Kirche, die am 1. Advent vor 50 Jahren eingeweiht wurde.

Doch bevor die Pastorin während des Gottesdienstes über die Entstehung des Gebäudes berichten konnte, „drängelte“ sich die Kirche selbst in den Vordergrund. In einem kleinen, unterhaltsamen Rollenspiel wanderten Pastorin Burkhardt, die Kirchenvorstandsvorsitzende Anke Lübker und Kirchenvorstandsmitglied Birte Thölke-Reitmeyer in der Rolle der „Kirche“ durch die Geschichte, verschwiegen nicht die Kinderkrankheiten (Heizungsprobleme, undichte Fenster), fanden aber sehr viel Positives. Den Raumklang zum Beispiel. „Habe ich nicht eine wunderschöne Akustik?“ In ihr klinge es fast wie bei einem Konzert, sagte die Kirche ganz unbescheiden und doch charmant. Und recht hat sie, wie beim Gesang, im Wechsel begleitet von Orgel und Posaunenchor, deutlich zu hören war.

Auch die ungewöhnliche Zeltdachform steht für Pastorin Burkhardt in guter Tradition. Sie erinnerte daran, dass die Israeliten während des Auszugs aus Ägypten einst in Zelten Schutz gefunden hatten. Auch die Bundeslade mit den Zehn Geboten sei zunächst in einem Zelt aufbewahrt worden.

Ja, nicht alle Gemeindeglieder waren anfangs begeistert von der Form, aber die Kirche ist auch in diesem Punkt zu Recht selbstbewusst. Denn auf ihre Frage „Ich finde mich jedenfalls schön, ihr auch?“ kam aus der Gemeinde ein klares Ja zurück. Aber die Kirche weiß die Aufmerksamkeit, die sie bekommt, auch durchaus zu schätzen. „Ich bin dankbar, dass ihr alle hier seid. Besucht mich weiterhin“, bat sie.

Superintendent Marten Lensch überbrachte den Glückwunsch des Kirchenkreises und lobte den Mut der damaligen Brockumer. „Es ist immer ein Wagnis, sich etwas Neues zu trauen.“ Sicherlich sei die alte Kirche für viele auch ein Stück Heimat gewesen, das weggebrochen sei. Aber es sei gut, sich zu verändern und neue Wege zu gehen, sagte er und ermutigte die Brockumer, genauso weiterzumachen. Nur: „Reißen Sie nicht gleich wieder die Kirche ab.“

Die Gefahr besteht wohl kaum, denn das Gebäude ist, anders als sein Vorgänger damals, gut in Schuss. Und die Verbundenheit der Brockumer zu ihrer ganz besonderen Kirche ist groß, wie Marco Lampe als Bürgermeister und auch aus ganz persönlicher Erfahrung betonte.