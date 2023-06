Jörn „der Duschking“ regiert in Lemförde

Von: Simone Brauns-Bömermann

Strahlende Gesichter nicht nur bei König Jörn Graumann und seinem Hofstaat: Alle Throne des Schützenvereins Lemförde wurden besetzt. © Brauns-Bömermann

Beim Schützenverein Lemförde wurden in diesem Jahr sogar fünf Throne besetzt. Denn anlässlich des 775-jährigen Jubiläums des Flecken Lemförde veranstaltete der Verein erstmals ein Bürger-Adler-Schießen.

Lemförde – Zwei Dinge gaben den Lemförder Schützen Anlass zur Freude: Seit sieben Jahren holten die Lemförder Schützen die Kette für eine Kronprinzessin nicht mehr heraus. Jetzt fand sie eine Trägerin. Und als Highlight zum 775. Geburtstag des Flecken Lemförde bot der Schützenverein das erste Bürger-Adlerschießen an, bei dem 17 Mannschaften mitschossen. Sieger war der Kartenclub „Stemmalem“ mit Mitgliedern aus Stemshorn, Marl und Lemförde. Aus der Gruppe mit Bernd Kriedemann, Hartmut Wulf und Stefan Niehaus schoss Michael Hoppe den Rumpf herunter und sicherte damit den Sieg. „Wir sind Bürger-Adler-König für einen Tag“, freuten sich die Herren.

Bei den üblichen Königsschießen konnte Präsident Joachim Saupe ebenfalls Erfolg vermelden. Alle Throne wurden besetzt. Nach sieben Jahren Vakanz eroberte Jessica Schulz die Kette der Kronprinzessin. Ihr Prinzgemahl ist Leon Peglow. Dem Paar stehen die Ehrendamen Jolie Piontek und Rieke Holle sowie Adjutantin Sandra Saupe zur Seite. Bei den Kindern ist Louis Piontek alleiniger Regent. Bei der Jugend warf Mia Stegmann erfolgreich ihren Hut in den Ring. Sie regiert mit Jonas Hinke und wählte Emma Oevermann und Aimée Minding als Ehrendamen. Fenja Hinke ist Adjutantin.

Die Spannung, ob jemand und wer Schützenkönig in Lemförde ist, löste Präsident Joachim Saupe am Abend auf: „Er ist ein Duschking. Es ist Jörn Graumann.“ Ihm zur Seite steht seine Frau Verina Lichte „die Tierfreundin“. Den Job des Adjutanten übernehmen Jens Stegmann und Volker Wiedelmann. Vier Ehrendamen komplettieren den Hofstaat: Nicole Stegmann, Kerstin Bleick, Marleen Reimann und Carola Hinke. Mit der Ehre des Vizekönigs musste sich Uwe Grätke zufriedengeben.

Der Kartenclub „Stemmalem“ holte den Bürger-Adler von der Stange. © Brauns-Bömermann

Die Lemförder Schützen zeigten sich sehr glücklich: Sie hatten einen Tages-Bürger-Adler-König und vier weitere Regenten gefunden. Grund genug, um den silbernen Trinkpokal, den Lemförde 1844 vom Königshaus Hannover geschenkt bekam, zum Einsatz zu bringen: Es gab für alle Könige Wein zum Nippen. Anschließend wurde das wertvolle Stück wieder sicher verwahrt.

Auf den Schultern der Lemförder Schützen lastete an diesem Wochenende viel Arbeit: Am Donnerstag startete das Herrichten des Festortes im Wald des Espohl, Freitag war Kommersabend mit Königsschießen und am Samstag wurde Schützenfest mit den Gastvereinen aus Diepholz und Quernheim gefeiert. Da sich am Sonntag auch noch das Pokalverbandsfest ausrichteten, machten die Schützen entweder durch oder haushalteten mit ihren Kräften.