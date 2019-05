Das Organisations-Team im Plymouth Fury III aus dem Jahr 1968 bei bester Laune am Dümmer.

Marl – „Da ist jetzt richtig Musik drin“, freut sich Jochen Mai, Gastgeber und Mit-Organisator des ersten Hageweder Oldtimer Treffen („H.O.T,“). Mit „The Creapers“ haben er und sein Team immerhin eine der angesagtesten Rockabilly Bands der Region für die Veranstaltung am 29. und 30 Juni verpflichten können.

Darüber hinaus wird das Rahmenprogramm zum ersten H.O.T. mit zahlreichen Attraktionen für Freunde der Old- und Youngtimerszene aufwarten, kündigt das Organisations-Team in einer Pressemitteilung an.

Mit Gent’s Barber-Shop ist ein klassischer Friseur der alten Schule ebenso vertreten wie ein originaler Dragster Beetle mit Gewinnspielen. Desweiteren wird Fachbuchautor Martin Henze als Experte für „Benzingespräche“ zur Verfügung stehen und die Fahrschule Kaiser bietet die Möglichkeit zu einer Oldtimer-Fahrstunde. Das Thema Verkehrssicherheit ist zudem durch die Teilnahme des Verkehrs-Sicherheits-Zentrums Diepholz präsent.

Zahlreiche historische Zwei- und Vierräder werden die Kulisse bilden, die sich die Veranstalter in Marl/Hagewede vorstellen. Erste Anmeldungen liegen bereits vor, weitere Teilnehmer sind willkommen, die sich kostenfrei bei der hot@last-pr.de registrieren lassen können. Veranstaltungsort ist das Gelände rund um den Landgasthof „Zur Eiche“ in Marl/Hagewede.

„Wir sind allesamt eingefleischte Hobby-Oldtimer-Fans und Schrauber“, beschreibt Jochen Mai das Orgateam, dass bis dato aus ihm, Dirk und Jenny Fahland, Martin Henze, Dieter Last, Sven-Sönke Näter-Nieré und Torsten Beyerstedt besteht. Weitere Mitstreiter sind gern gesehen.