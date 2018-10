Jessica Ludwig fit fürs Traineramt

Quernheim - Seit etwa einem Jahr ist Jessica Ludwig bereits als Ausbilderin im Reitverein Quernheim aktiv, nun ist sie auch im Besitz einer Trainer-C-Lizenz. Wie der Verein mitteilt, hat sie im August erfolgreich einen dreiwöchigen Lehrgang an der Landeslehrstätte in Vechta absolviert.

Die Trainer-C-Ausbildung bildet die erste Stufe der durch den Deutschen Olympischen Sportbund lizenzierten Ausbildung und soll Trainern das Rüstzeug mitgeben, um Einsteiger aller Altersklassen zu schulen und zum Turniersport zu führen.

Während der dreiwöchigen Ausbildung drehte sich für Jessica Ludwig alles ums Pferd, wie der Verein berichtet. Nach dem Stalldienst am Morgen stand eine Theorieeinheit an. Auf dem Stundenplan standen Reit- und Sportlehre, Unterrichtsgestaltung sowie Stall- und Sicherheitsmanagement. Ebenso erhielt Ludwig Einblicke in die Geschichte des Reitsports und in die Anatomie von Pferd und Reiter. Anschließend folgte der Praxisteil. Er umfasste Dressur-, Spring- und Geländereiten. Die Abschlussprüfung gliederte sich in einzelne Noten aus den genannten Bereichen. Besonderer Wert sei auf die praktische Unterrichtserteilung gelegt worden, so der Verein.

Ihr gewonnenes Wissen, neue Ideen und Eindrücke werde Jessica Ludwig nun in den Unterricht mit ihren Reitschülern einbringen.